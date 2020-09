FIFA 21: EA reagiert auf Beta-Kritik, ändert 27 Dinge

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Das ändert sich bei der Karriere: EA betont bei der Karriere, dass sie in FIFA 21 besonders wichtig ist. Gerade in den letzten Jahren gab es da oft Kritik . Deswegen seien die aufgeführten Punkte nur ein Teil dessen, was man aus der Beta gelernt habe. Gut möglich, dass sie ergänzt werden. Unseren Karrieremodus-Test findet ihr hier.

Das sagt EA Sports zur FIFA 21 Beta: Wie EA Sports betont, wird noch vor dem Release von FIFA 21 an allerhand Dingen geschraubt. Diese Anpassungen basieren auf dem Spieler-Feedback und betreffen sowohl den Bereich Gameplay, als auch die Menüführungen in den unterschiedlichen Modi.

Die geschlossene Beta von FIFA 21 war die erste Möglichkeit, sich den neuen FIFA-Teil anzuschauen. EA Sports hat nun einen Blog-Post veröffentlicht, was man aufgrund des Feedbacks ändern möchte. Und das sind gar nicht so wenige Punkte.

