FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was sagt ihr zu dem Pre-Season Event? Werdet ihr es spielen, um euch schon mal Belohnungen für FIFA 22 zu sichern? Was sich bei FIFA 22 alles ändern wird, verraten wir euch hier:

Zudem gab es die neuen Top-Transfers-Karten, bei denen frisch gewechselte Spieler besonders starke Karten erhielten. So könnte Messi also erneut mit einer Spezialkarte ausgestattet werden.

Diese Inhalte könnten kommen: Neben den Belohnungen für FIFA 22, wird das Pre-Season-Event vermutlich weitere starke FIFA-21-Karten zurück ins Spiel bringen. So war es jedenfalls im letzten Jahr. Damals kamen erneut starke TOTY- und TOTS-Karten sowie weitere extrem mächtige Karten in die Packs.

Wann startet das Event? EA hat den Start des Events mit dem Ladebildschirm in FIFA 21 Ultimate Team bekanntgegeben. Es startet dann, wenn das Futties-Event endet: Am Freitag, dem 27. August, um 19:00 Uhr.

Was ist das Pre-Season Event? Bereits im letzten Jahr brachte EA in FIFA 20 eine Pre-Season-Promo raus, bei der sich Spieler erste Packs und weitere Belohnungen, für das damals noch nicht erschienene FIFA 21, sichern konnten. Allzu starke Rewards für FIFA 21 gab es im letzten Jahr allerdings nicht.

In FIFA 21 startet demnächst das Pre-Season Event, welches den FUT-Spielern erste Belohnungen für FIFA 22 verspricht. Hier erfahrt ihr, was ihr von der neuen Promo erwarten könnt.

