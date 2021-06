FIFA 21: Ultimate TOTS bringt die besten Karten erneut ins Spiel

In FIFA 21 ist das Ultimate TOTS (Team of the Season) gestartet. Die besten Karten des TOTS-Event kommen damit erneut ins Spiel und wir zeigen euch, wie das Team aussieht.

Wann startet das Ultimate TOTS? Die extrem starken Karten des Ultimate TOTS sind seit dem 4. Juni um 19:00 Uhr in FIFA 21 Ultimate verfügbar und bleiben für eine Woche in Packs.

Was ist das Ultimate TOTS? Das Ultimate Team of the Season bildet den Abschluss des großen TOTS-Events in FIFA 21. Es vereint die besten TOTS-Karten der letzten Wochen in ein neues, ultimatives Team, das eine Woche lang verfügbar ist. Im Ultimate TOTS sind Karten aus der Bundesliga, der Premier League sowie den weiteren TOTS-Ligen dabei.

So sieht das Ultimate TOTS aus

Das sind die besten Karten: Einzelne Highlights aus dem Ultimate TOTS zu erwähnen ist gar nicht so leicht, denn das Team beinhaltet die stärksten Karten, die FIFA 21 zu bieten hat. Darunter sind absolute Kracher wie Messi (98), Ronaldo (98), Lewandowski (98) und Mbappé (97). Doch auch die vermeintlich etwas schwächeren Karten von Bamba (92) und Cancelo (91) haben fantastische Stats und können durchaus überzeugen.

Das ist das komplette Team:

ST: Messi (98)

ST: C. Ronaldo (98)

ST: Lewandowski (98)

ST: Mbappé (97)

ST: Lukaku (96)

TW: Oblak (96)

ZM: De Bruyne (96)

RF: Salah (96)

ST: Kane (96)

ZDM: Kimmich (96)

ZOM: Bruno Fernandes (96)

IV: De Vrij (92)

LM: Bamba (92)

LV: Hernandez (92)

RV: Joao Cancelo (91)

So kommt ihr an die TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Um an TOTS-Karten zu gelangen, gibt es mehrere Optionen:

Ihr könnt in der Weekend League mindestens 11 Siege erlangen, um an TOTS-Player-Picks zu kommen. Wenn ihr mehr Siege holt, gibt es zusätzliche Player Picks.

Ihr könnt TOTS-Karten auf dem Transfermarkt kaufen, wobei hier die Preise relativ hoch sind.

Ihr könnt eine TOTS-SBC (Squad Building Challenge) abschließen und auf eine gute Ausbeute hoffen.

Wenn ihr noch auf der Suche nach Packs für das TOTS-Event seid, könnt ihr auch auf die Icon Swaps 3 zurückgreifen. Wie die funktionieren, zeigt unsere Übersicht zu den Icon Swaps 3.