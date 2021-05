FIFA 21: Icon Swaps 3 hat so gute Belohnungen, Spieler können sich nicht entscheiden

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Für welche Optionen entscheidet ihr euch? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr eine Verstärkung für euer Team sucht, die keine Münzen kostet: Schaut euch mal TOTS Isak an.

Dieses Mal bieten die Icon Swaps aber eine starke Mischung aus guten Ikonen-Karten, Ikonen-Packs und Spieler-Packs, die auf starke Karten hoffen lassen. Im Grunde ist also für jeden etwas dabei, was unter anderem im FIFA-Subreddit (via reddit ) gut ankommt.

Das ist diesmal anders: Gerade die zweite Icon-Swaps-Rutsche hatte bei einigen Spielern für Kritik gesorgt. Dort waren die angebotenen Ikonen nicht so stark, dass sich der Aufwand mit den Aufgaben so richtig lohnte – gerade im Vergleich zu den Packs, die man für vergleichsweise wenig Token bekommen konnte.

Insgesamt kann man sich 18 Token erspielen, von denen aktuell 9 Stück verfügbar sind. Die zweite Hälfte kommt zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel. Entscheidend ist, dass auch 18 Token nicht ausreichen, um sich sämtliche Belohnungen zu erspielen – man muss also auswählen. Und das fällt den Spielern diesmal gar nicht mal so leicht.

