FIFA 21: Das La Liga TOTS ist jetzt live – mit Messi und Benzema

In FIFA 21 steht bereits der nächste Teil des “Team of the Season”-Events an. Ab heute gibt es stark verbesserte Karten der spanischen La Liga.

Wann erscheint das La Liga TOTS? Das neue La Liga TOTS (Team of the Season) ist seit heute (7. Mai), um 19:00 Uhr, in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar. Es löst damit das Premier League TOTS, sowie das TOTS der Saudi Professional League ab.

Hier ist das komplette La Liga TOTS

Das sind die neuen Karten: Das neue La Liga TOTS bietet 15 stark aufgewertete Karten, die ab sofort in FIFA 21 verfügbar sind.

Die Mannschaft sieht extrem stark aus und bietet vor allem in der Offensive richtige Krache wie Messi (98), Benzema (97) und Suarez (95). Doch auch die Karten von Varane (95), De Jong (94) und Casemiro (94) haben richtig starke Werte.

ST: Messi (98)

MS: Benzema (97)

TW: Oblak (96)

IV: Varane (95)

ST: Suarez (95)

ZM: De Jong (94)

ZDM: Casemiro (94)

LV: Jordi Alba (93)

ZOM: Fekir (92)

LM: Carrasco (92)

RF: Lucas Vazques (92)

RV: Jesus Navas (91)

ST: Gerard Moreno (90)

ZM: Marcos Llorente (89)

IV: Kounde (88)

Zusätzlich zum neuen TOTS hat EA eine Flashback-SBC zu Marcelo veröffentlicht. So sieht die Karte aus:

Das ist ein TOTS in Ultimate Team: Im Team of the Season stehen die besten Spieler der Saison. Die dazu passenden Spezialkarten werden mit deutlich verbesserten Werten ausgestattet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass auch normalerweise schwächere Spieler plötzlich Karten bekommen, die im hohen 80er oder sogar 90er-Bereich angesiedelt sind.

So kommt ihr an die neuen TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Es gibt verschiedene Optionen, um an starke TOTS-Karte zu gelangen. Die günstige aber gleichzeitig stressigste Methode ist die Weekend League, denn dort gibt es TOTS-Karten als Belohnung. Holt ihr hier mindestens 11 Siege (Silber 1), dann erwartet euch ein Player Pick, bei dem euch 3 TOTS-Karten zur Auswahl stehen. Für mehr Siege erhaltet ihr zusätzliche Player Picks.

Die nächste Möglichkeit ist der FUT-Transfermarkt, bei dem die Preise für starke TOTS-Karten jedoch ziemlich heftig sind. Da ist es eventuell klüger eine der wöchentlichen TOTS-SBCs (Squad Building Challenges) zu machen, die eine sichere TOTS-Karte garantieren. Allerdings können dabei auch die schlechtesten TOTS-Spieler herausspringen.

Zu guter Letzt gibt es dann Packs, in denen sich TOTS-Spieler verstecken können. Die Chancen auf starke TOTS-Karten sind hier allerdings verschwindend gering.

Auch das Bundesliga-TOTS deutet sich so langsam an. Das kann von Spielern gewählt werden. Alles zum Bundesliga TOTS Voting erfahrt ihr hier.