In FIFA 21 ist jetzt ein weiteres TOTS (Team of the Season) live gegangen. In Packs befinden sich nun zusätzlich zum Premier League TOTS auch stark verbesserte TOTS-Karten der Saudi Professional League.

Diese Karten sind jetzt live: Neu in Ultimate Team sind jetzt frische TOTS-Karten der Saudi Professional League. Diese sind zwar nicht so stark, wie TOTS-Karten der europäischen Top-Ligen, doch trotzdem bieten sie ordentliche Ratings bis in den 90er Bereich.

So ändern sich die Weekend League Rewards: Zum Zeitpunkt der nächsten Weekend League Belohnungen am Donnerstag, sind gleich zwei TOTS live in FUT 21: Das TOTS der Premier League sowie das Saudi Professional League TOTS. Das bedeutet, dass in den hart erkämpften Weekend League Rewards auch die schwächeren SPL-TOTS-Karten auftauchen können.

Wenn ihr jedoch mindestens den Gold 2 erreicht, erhaltet ihr ein garantiertes Item aus dem stärkeren TOTS.

Alle Karten aus dem SPL TOTS

Das sind die neuen Karten: Banega (91) hat die stärkste Karte im neuen SPL TOTS. Auf ihn folgen Romarinho (90), Gomis (89) und Carrillo (88).

Das komplette Saudi League TOTS:

ZDM: Banega (91)

ZOM: Romarinho (90)

ST: Gomis (89)

RM: Carrillo (88)

ST: Strandberg (87)

IV: Iago (86)

TW: Marcelo Grohe (85)

LM: Al Dawsari (85)

LV: Al Shahrani (85)

ZOM: Guanca (85)

IV: Hagazi (85)

So kommt ihr an die neuen TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Um an TOTS-Karten zu gelangen gibt es aktuell mehrere Möglichkeiten:

Ihr könnt in der Weekend League mindestens 11 Siege erlangen, um an TOTS-Player-Picks zu kommen. Wenn ihr mehr Siege holt, gibt es zusätzliche Player Picks.

Ihr könnt TOTS-Karten auf dem Transfermarkt kaufen, wobei hier die Preise relativ hoch sind.

Ihr könnt eine TOTS-SBC (Squad Building Challenge) abschließen und auf eine gute Ausbeute hoffen.

Wenn ihr auf der Suche nach starken TOTS-Karten seid, die nicht zu teuer sind, dann haben wir hier ein paar Vorschläge für euch:

