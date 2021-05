FIFA 21: Ihr könnt gerade einen absoluten Top-Stürmer ohne Münzen bekommen

Oft sind starke Spieler in FIFA 21 richtig teuer. Doch über die aktuellen Aufgaben bekommt ihr mit Alexander Isak einen brandgefährlichen Stürmer – und das, ohne Münzen ausgeben zu müssen.

Was ist das für eine Karte? Bundesliga-Fans wird der Name Alexander Isak noch vom BVB bekannt vorkommen, mittlerweile schießt der Schwede aber Tore für den spanischen Club Real Sociedad. Und das macht er dermaßen verlässlich, dass Isak im Zuge des La-Liga-TOTS-Events eine Team-of-the-Season-Karte erhalten hat.

Der Clou: Die gibt es nicht in Packs oder auf dem Transfermarkt, sondern in den aktuellen Zielen von Ultimate Team. Das bedeutet, ihr könnt euch die Karte erspielen, ohne Packs öffnen oder Münzen ausgeben zu müssen.

Und wer auf der Suche nach einem richtig guten Stürmer ist, sollte hier definitiv mal reinschauen. Denn die Werte der Karte sind beachtlich: Isak paart Tempo mit richtig gutem Dribbling, starken Schüssen und brauchbaren Pässen. Außerdem hat er eine gute Physis sowie vier Sterne bei den Skills und ganze fünf Sterne auf dem schwachen Fuß. Rüstet ihr Isak beispielsweise noch mit einem Engine-Stil aus, wird das kein Spaß für eure Gegner.

Außerdem verfügt der 1,92 Meter große Angreifer über den Körpertyp “High & Lean”, der verdammt ungewöhnlich ist. Nach aktuellem Stand findet man diese Kombination neben Isak nur bei Anderson Talisca – und der Brasilianer war gerade in den Anfangstagen der Saison eine extrem beliebte Meta-Karte.

Kurz: Mit Isak hat FIFA 21 eine der besten Aufgaben-Karten überhaupt veröffentlicht. Und um sie zu bekommen, muss man gar nicht so schwierige Herausforderungen meistern.

So bekommt ihr TOTS Alexander Isak

Das müsst ihr für Isak tun: Insgesamt müsst ihr 5 Teilaufgaben lösen. Die finden allesamt im Modus “LaLiga-Verbindungen” statt, also bei den Freundschaftsspielen. Ihr braucht also keine Sorgen um Statistiken oder Verträge eurer Spieler machen, die Partien wirken sich nicht auf den Vertragsstand eurer Fußballer aus. Das bedeutet auch, dass ihr Leihspieler unbegrenzt verwenden könnt, solange sie mindestens ein Spiel Rest-Vertrag haben.

In diesem Modus müsst ihr die Aufgaben lösen

Die Aufgaben lauten folgendermaßen:

Flankenkunst: Bereite im Live-FUT-Freundschaftsspiel “LaLiga-Verbindungen” 3 Tore per Flanke vor.

Tor mit dem schwachen Fuß: Erziele im Live-FUT-Freundschaftsspiel “LaLiga-Verbindungen” 4 Tore per angeschnittenem Schuss mit Spielern, die mindestens 4 Sterne auf dem schwachen Fuß haben.

Sociedad-Torschütze: Erziele 15 Tore im Live-FUT-Freundschaftsspiel “LaLiga-Verbindungen”.

Erfolgsserie: Gewinne 9 Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel “LaLiga-Verbindungen”.

Trickreicher Torjäger: Triff in 11 separaten Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel “LaLiga-Verbindungen” mit Spielern mit mindestens 4-Sterne-Skillmoves.

Welche Spieler kann ich nutzen? In dem Modus gilt, dass ihr 11 LaLiga-Spieler in der Startelf braucht, die aus mindestens 6 Vereinen und mindestens 4 Nationen kommen. Auf der Bank könnt ihr hingegen jegliche Spieler einsetzen, die ihr wollt. Ihr könnt also theoretisch auch drei Spieler einwechseln, die nicht aus LaLiga stammen.

Es bietet sich an, so viele Spieler wie möglich mit mindestens vier Sternen auf dem schwachen Fuß und Skills in eure Elf zu stellen. Dann braucht ihr nicht so genau schauen, mit welchem Spieler ihr welches Ziel abschließt.

Diese Woche dürften weitere TOTS-Karten ins Spiel kommen. Zuvor steht aber erstmal das Team of the Week an. Die TOTW Predictions zum 33. TOTW findet ihr hier.