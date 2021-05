FIFA 21 TOTW 33: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Am nächsten Mittwoch, den 12. Mai, veröffentlicht EA das neue TOTW 33 (Team of the Week) in FIFA 21 Ultimate Team. Doch welche Spieler könnten dabei sein? MeinMMO verrät euch, wer einen Platz im neuen Team der Woche erhalten könnte.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: Die FUT-Community versucht zu erahnen, welche Spieler es in das TOTW schaffen könnten. Hierbei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 33 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier:

Die Vorhersage zum Team of the Week 33 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TW: Ter Stegen (FC Barcelona)

TW: Mendy (Chelsea)

Verteidiger

IV: Azpilicueta (Chelsea)

IV: Akpoguma (Hoffenheim)

IV: Elustondo (Real Sociedad)

IV: Tafazolli (Wycombe)

Mittelfeldspieler

ZM: Claude-Maurice (Nizza)

ZOM: Pellegrini (AS Rom)

LM: Brekalo (VfL Wolfsburg)

RM: Nandez (Cagliari)

ZDM: Stepanenko (Schachtar Donezk)

ZM: Guimaraes (Lyon)

ZDM: Gagliardini (Inter Mailand)

ZM: Eze (Crystal Palace)

ZOM: Grifo (SC Freiburg)

Stürmer

LF: Morales (Levante)

ST: L. Muriel (Atalanta)

ST: Wilson (Newcastle United)

ST: Aye (Brescia Calcio)

ST: Osimhen (Neapel)

ST: Armstrong (Blackburn Rovers)

ST: Vlahovic (AC Florenz)

ST: Wondolowski (SJ Earthquakes)

Wo ist Robert Lewandowski? Durch seinen Hattrick beim 6:0 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ist Lewandowski eigentlich ein heißer Kandidat für das nächste TOTW.

Doch da am nächsten Freitag vermutlich das TOTS (Team of the Season) der Bundesliga erscheinen wird, könnte Lewandowksi in dieser Woche keine TOTW-Karte erhalten. Denn ein Spieler kann immer nur mit einer Spezialkarte zur gleichen Zeit in Packs vertreten sein.

