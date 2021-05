FIFA 21: Hier ist das starke Bundesliga TOTS, das ihr gewählt habt

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Das ist das Bundesliga TOTS: Bei dem Bundesliga TOTS (Team of the Season) handelt es sich um eine Zusammenstellung der besten Spieler der noch aktuellen Bundesligasaison. Diese Spieler wurden von der FIFA-Community gewählt und erhalten nun stark verbesserte TOTS-Karten – wie zuvor das Community- , Premier-League- , Saudi- , La-Liga- und Süper-Lig-TOTS auch.

Heute, am 14. Mai, hat EA das Bundesliga TOTS (Team of the Season) in FIFA 21 veröffentlicht. MeinMMO zeigt euch, welche Spieler die stärksten Karten erhalten haben.

Insert

You are going to send email to