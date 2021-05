FIFA 21 bringt TOTS der Süper Lig und Icon Swaps 3

In FIFA 21 kommen heute gleich zwei neue Inhalte ins Spiel: Das Süper Lig TOTS (Team of the Season) ist jetzt live und die Icon Swaps 3 gehen an den Start.

Diese Inhalte sind jetzt neu im Spiel: Zusätzlich zum La Liga TOTS sind jetzt auch TOTS-Karten der türkischen Süper Lig in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar. Ihr könnt also in euren Weekend League Belohnungen TOTS-Karten dieser beiden Ligen finden.

Außerdem geht heute, am 10. Mai um 19:00 Uhr, Icon Swaps in die dritte Runde. MeinMMO zeigt euch die neuen Karten und Belohnungen in diesem Beitrag.

Das komplette Süper Lig TOTS

Das ist das Team: Das Süper Lig TOTS bietet ein paar starke Karten mit hohen Ratings. Spannend sind vor allem die Karten von Biglia (91), Aboubakar (90), Davidson (90) und Erkin (89).

Alle Karten des Süper Lig TOTS:

ZDM: Biglia (91)

ST: Aboubakar (90)

LF: Davidson (90)

LV: Erkin (89)

RV: Rosier (88)

IV: Marcao (87)

ZM: Fajr (87)

RF: Ghezzal (86)

ZOM: Bakasetas (86)

LM: Büyük (85)

TW: Bayindir (85)

Icon Swaps 3 ist jetzt live

Was sind Icon Swaps? Bei Icon Swaps müsst ihr bestimmte Aufgaben in Ultimate Team erfüllen, um als Belohnung Icon-Swaps-Token zu erspielen. Diese Token kann man dann gegen starke Icon-Karten und FIFA-Packs eintauschen.

Schön ist daran, dass man sich die Icon-Karten spielerisch sichern kann und keine Münzen notwendig sind. Wie bei Icon Swaps 1 und Icon Swaps 2 finden die Aufgaben in Freundschaftsspielen und Squad Battles statt.

Diese Ikonen sind dabei: Bei Icon Swaps 3 stehen erneut 6 Ikonen zur Auswahl. Dies sind:

Schweinsteiger (92) – für 6 Token

Stoichkov (93) – für 8 Token

Best (93) – für 11 Token

Puskas (94) – für 13 Token

Ferdinand (91) – für 15 Token

Vieira (91) – für 17 Token

Zusätzliche gibt es diese Belohnungen: Neben den Icon-Karten könnt ihr aus einer Reihe von Packs wählen. Dazu gehören:

81+ x25 Pack – für 1 Token

83+ x25 Pack – für 2 Token

84+ x20 Pack – für 3 Token

Icon-Momente-Pack – für 5 Token

92+ Icon-Momente-Pack – für 7 Token

92+ Prime-Icon-Spielerwahl – für 9 Token

Icon-Momente-Spielerwahl – für 10 Token

92+ Icon-Momente-Mittelfeldspieler-Spielerwahl – für 12 Token

92+ Icon-Momente-Stürmer-Spielerwahl – für 15 Token

93+ Icon-Momente-Spielerwahl – für 16 Token

