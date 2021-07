Heute, am 16. Juli 2021, beginnen die Futties in FIFA 21. Dieses Event steckt voll mit starken Karten – und nimmt eine Änderung am Store von Ultimate Team vor.

Wann starten die Futties? Die Futties starten am Freitag, den 16. Juli 2021 um 19:00 Uhr. Dieses Event kennt man aus vergangenen FIFA-Teilen, wo es im Sommer schon mehrfach stattfand.

Was bringen die Futties? Unter anderem konnten Spieler im Laufe des Events bestimmte Karten wählen, die dann verbesserte Werte bekommen. Auch in FIFA 21 ist ein solches Feature zu erwarten: So tauchte bereits eine Spielerwahl zwischen Carvajal und Manolas auf, die auch noch mit veränderten Positionen ausgestattet werden.

Außerdem ist zu erwarten, dass eine bunte Mischung bisheriger Spezialkarten während der Futties in den Packs landen. Das zeigt ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team:

Verschiedene Spezialkarten werden am Start sein

Änderungen im Store und Packs zum Futties-Event

Das ändert sich im Store: In den Pitch Notes erklärte EA Sports eine Überarbeitung des Stores in Ultimate Team an. Dabei spielen die Preview-Packs eine Rolle.

Diese Preview-Packs waren eigentlich erstmal nur für das zuletzt gelaufene “Festival of FUTBall” angekündigt und Spieler vermuteten, dass sie danach wieder verschwinden würden. Das ist aber erstmal nicht der Fall.

So soll der gemischte Store aussehen

Das verändert sich bei den Packs: Ab dem Start der Futties werden sowohl “normale” Packs, als auch Vorschau-Packs im Store zu finden sein. So kann es passieren, dass von derselben Pack-Art gleichzeitig Vorschau-, als auch normale Packs vorhanden sein können.

Die Vorschau-Packs werden mithilfe eines Balkens gekennzeichnet.

Warum sind diese Packs spannend? Die Preview-Packs lassen Spieler vorher sehen, was in ihnen steckt. Man kann sich nach der Einsicht entscheiden, ob man das Pack wirklich kaufen möchte. Ist keine nützliche Karte drin, kann man das Pack wieder zurücklegen und zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres öffnen.

Dass sie nun doch über einen längeren Zeitraum bleiben, ist interessant. Denn damit sind sie kein komplett Event-gebundenes Feature für das Festival of FUTBall mehr, sondern ein Feature, das erneut auftauchen könnte.

Die Packs kamen bei Spielern zu ihrer Einführung so gut an, dass viele sich wünschten, dass sie in FIFA 22 zurückkehren.

Ein solcher Plan ist bislang allerdings nicht angekündigt und es ist offen, ob die Vorschau-Packs auch in Zukunft eine Rolle im Store spielen könnten. Wir halten euch in dieser Hinsicht bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Alle bereits bekannten News zum FIFA 22 Release findet ihr hier.