Wenn ihr One Piece mögt, wird euch der neue Anime um einen rothaarigen Gilden-Magier zu 90 % gefallen

Der Manga und Anime zu Fairy Tail wird oft mit One Piece verglichen. Die Geschichte rund um Natsu und seine Freunde wurde eigentlich schon im Jahr 2017 als Manga abgeschlossen. Doch nun soll die Geschichte eine kurze Fortsetzung bekommen. Außerdem wird es einen neuen Anime zu Fairy Tail geben.

Über welche Neuerungen können sich Fans freuen? Das Team hinter Fairy Tail hat gleich zwei positive Nachrichten, über die sich Fans des Franchises freuen können (via X):

Der Mangaka von Fairy Tail, Hiro Mashima, wird die Geschichte um ein Kapitel erweitern. Obwohl der offizielle Manga schon im Jahr 2017 beendet wurde, hat sich Mashima dazu entschlossen, am 3. Juli 2024 einen One-Shot zu veröffentlichen.

Seit 2018 gibt es mit Fairy Tail: 100 Years Quest eine Fortsetzung zu Fairy Tail. Das Sequel war bislang nur als Manga erhältlich. Doch in diesem Sommer soll endlich der Anime dazu folgen. Der TV-Start für Japan ist der 7. Juli. Im Manga ist Mashima nur für die Story verantwortlich, die Zeichnungen übernimmt Atsuo Ueda.

Dagegen gibt es noch eine traurige Nachricht: Der Manga zu Edens Zero, der nicht auf ein Fantasy-, sondern ein Sci-Fi-Setting setzt, endet am 26. Juni. Für den Manga ist Mashima selbst verantwortlich.

Es ist leider nicht bekannt, wie viele Seiten der One-Shot haben wird und was Fans vom Inhalt erwarten können. Dafür wissen wir ganz genau, wie es in Fairy Tail: 100 Years Quest weitergeht. Hier gibt es eine Mangavorlage, an die sich der Anime höchstwahrscheinlich halten wird.

Den Trailer zu 100 Years Quest könnt ihr euch hier ansehen:

So geht es mit Fairy Tail weiter

Was passiert in Fairy Tail: 100 Years Quest? Der Anime zum Sequel spielt ein Jahr nach dem Untergang von Zeref und Acnologia. Protagonist Natsu und die Fairy-Tail-Gilde machen sich auf den Weg zum nördlichen Kontinent Guiltina, um eine besondere Quest zu erledigen.

Die namensgebende 100-Jahre-Quest ist eine Mission, die seit über einem Jahrhundert unerledigt ist. In diesem Auftrag müssen die fünf Drachengötter versiegelt werden, die die Welt zerstören könnten. Natsu und sein Team nehmen die Herausforderung an und versuchen, die Quest nach über 100 Jahren endlich abzuschließen.

Wieso sind sich Fairy Tail und One Piece so ähnlich? Viele Fans vergleichen One Piece mit Fairy Tail, weshalb es eine große Schnittmenge zwischen den Fan-Gemeinden gibt. Beides sind Shonen-Mangas, die eine ähnliche Prämisse haben.

Der jeweilige Hauptcharakter geht in beiden Mangas auf eine große Reise, deren Ziel irgendwo in einem unbekannten Land liegt. Dabei sammelt er zahlreiche Freunde um sich, die die unterschiedlichsten Charakterzüge besitzen.

Bei One Piece sind es Piraten-Crews, die die Welt beherrschen. Bei Fairy Tail sind es Magier, die einen großen Stellenwert einnehmen. Einige der Teufelskräfte sind mit den Magierfähigkeiten vergleichbar. Auch der Zeichenstil und der Humor sind bei beiden Geschichten ähnlich.

In der Community hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Mashima der Assistent von One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda war und daher die Ähnlichkeiten zustande kommen. Das Gerücht ist allerdings nicht wahr. Sonst hätte Mashima vielleicht in den Genuss von Odas verrücktem Haus kommen können: „Ich habe mein Geld für lächerliche Dinge ausgegeben“: Der Mangaka von One Piece gibt eine Haus-Tour