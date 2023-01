EU-Parlament will gegen Lootboxen, Spielsucht und Goldfarmen vorgehen – Gaming-Industrie ist sofort „besorgt“

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

In einem Statement heißt es: Europäische Spieler hätten mehr Auswahl bei exzellenten Spielen als jemals zuvor, das liege an der gestiegenen Vielfalt der Geschäftsmodelle, welche die Gaming-Industrie entwickelt hat. Die Gesetzgeber sollten das Recht auf den Zugang zu den Kulturprodukten schützen, und dabei den hohen Standard des europäischen Verbraucher-Schutzes aufrechterhalten.

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Die Kommission soll zudem ermitteln, ob Goldfarmen in irgendeiner Form zu Finanzverbrechen und Menschenrechts-Missbräuchen in Verbindung stehen.

Das Europäische Parlament hat heute am 18.1. einen Beschluss zu Videospielen und Gaming gefasst. Verbraucher sollen besser geschützt werden, vor allem junge Menschen. Ein Schwerpunkt der neuen Videospiel-Politik liegt auf Ingame-Käufen und Lootboxen. Vertreter der Gaming-Industrie zeigen sich „besorgt“: Den Fokus auf strengere Maßnahme für Ingame-Käufe sieht man nicht so gerne.

Insert

You are going to send email to