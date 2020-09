Zenimax Online hat den neuen DLC Markarth für das MMORPG The Elder Scrolls Online (PC; PS4, Xbox One) angekündigt. Dieser bietet eine neue Funktion, welche sich an Item-Junkies richtet.

Was bringt das Sammelalbum? Findet ihr beispielsweise in einem Dungeon des MMORPGs ESO ein Item, das ihr regulär nicht selbst craften könnt, dann müsst ihr dieses bisher gut aufbewahren – solltet ihr es nicht benutzen wollen. Denn wer weiß, ob ihr es vielleicht nochmal gebrauchen könnt. Dabei ist natürlich der Handwerksbeutel nützlich.

Mit dem Sammelalbum ist es so, dass ein solches Item als Sticker in das Album wandert. Nun könnt ihr den Gegenstand zerlegen und müsst ihn auf diese Weise nicht lagern. Braucht ihr das Item aber später vielleicht doch, so craftet ihr es jetzt einfach selbst.

Das heißt, ihr müsst nicht zurück in das Dungeon wandern, in dem ihr es gefunden habt und dort neu suchen.

Dieses Album ist ein Muss für ESO-Spieler

Was ist Sinn und Zweck des Albums? Das Sammelalbum stellt also eine große Erleichterung dar. Das erneute Herstellen solcher Items greift aber nur bei den Gegenständen, die ihr im Sammelalbum habt. Ihr müsst sie also zuerst schon ein mal finden.

Warum ist das so wichtig? Im MMORPG ESO gibt es deutlich mehr als 500 Item Sets. Diese alle zu finden, ist ohne ein Sammelalbum fast unmöglich. Doch gerade Hardcore-Spieler und Sammler möchten natürlich jeden Gegenstand im Spiel besitzen. Das Album hilft euch dann dabei, den Überblick zu bewahren.

Welche Gegenstände habt ihr schon, welche fehlen euch noch? Ein Blick ins Album gibt euch genaue Auskunft. So könnt ihr euch beispielsweise gezielt auf die Suche nach Items begeben, die in eurer Sammlung noch nicht vorhanden sind.

Die neue Funktion richtet sich damit also besonders an alle Balken-Füller. Also an die Spieler, die alles in einem MMORPG erreichen und finden wollen. Die immer 100% und jeden Balken gefüllt haben möchten.

Wann kommt Markarth? Der finale DLC von 2020 erscheint für PC, Mac und Stadia am 2. November 2020. Für Xbox One und PlayStation 4 kommt der neue Downloadable Content erst am 10. November. Ausprobiert werden können die neuen Inhalte schon ab dem 21. September auf dem Testserver.

So sieht die Stadt Markarth im Land Skyrim aus.

Was bietet Markarth noch? Markarth führt euch in die gleichnamige Stadt Markarth und die umliegenden Reik-Länder. Die Quests, die ihr dort erlebt, stellen das Finale der Story um die Vampire und Gramstürme des „Schwarzen Herz von Skyrim“ dar.

Markarth dürfte Kennern des Single-Player-Rollenspiels The Elder Scrolls 5: Skyrim bekannt sein. Denn auch in diesem Spiel konntet ihr die Stadt besuchen und dort Abenteuer erleben.

Freut ihr euch schon auf Markarth für das MMORPG The Elder Scrolls Online? Was haltet ihr vom Item-Sammelalbum?

Im DLC Markarth erkundet ihr außerdem wieder einige neue Dungeons. MMORPG-Experte Alexander Leitsch findet aber, dass die Dungeons von ESO schon im DLC Stonethorn sehr gut gelungen sind.