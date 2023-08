Eine der größten deutschen Twitch-Streamerinnen legt Wert auf Privatsphäre, aber ihr Moderator nimmt das nicht so genau

HoneyPuu erreichte eine mysteriöse Nachricht von einer unbekannten Nummer, die ihr mitteilte, dass ihre Handynummer die Runde macht. Was es damit auf sich hat und wie sie darauf reagiert, erzählt euch MeinMMO.

Wer ist HoneyPuu? Isabell Schneider oder auch einfach „Isa“, ist vielen als die beliebte Streamerin „HoneyPuu“ ein Begriff. Die 23-jährige deutsche Content-Creatorin startete ihre aufstrebende Streaming-Karriere im Dezember 2018.

Ursprünglich war sie in League of Legends unterwegs. Inzwischen hat HoneyPuu sich auch anderen Spielen wie Minecraft und Valorant gewidmet.

Ihre Präsenz beschränkt sich jedoch nicht nur auf ihren eigenen Kanal, denn sie ist häufig Gast auf Events und bei anderen Streamern. Die letzten Tage verbrachte HoneyPuu im Streamer-Paradies Madeira. Doch selbst in dieser idyllischen Umgebung blieb sie nicht von Unannehmlichkeiten verschont.

Was hat der Leak auf sich? In einem von HoneyPuu’s jüngsten Streams offenbarte sie ihren Zuschauern, dass sie eine mysteriöse Nachricht erhalten hatte. In dieser Nachricht wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Handynummer öffentlich gemacht worden war. HoneyPuu, die normalerweise großen Wert auf Privatsphäre legt und daher nur wenig von sich preisgibt, war bestürzt über diesen Vertrauensbruch.

Die Identität des Verantwortlichen war zunächst im Dunkeln. Sie fragte den Absender der Nachricht, ob er einen Namen für sie hätte. Er antwortete, dass er lediglich den Discord-Namen der Person hätte. Doch dieser Name war HoneyPuu keineswegs fremd. Es handelte sich um einen ihrer Moderatoren auf Twitch.

Wie geht HoneyPuu mit der Situation um? Es stellte sich heraus, dass der besagte Moderator HoneyPuu’s Handynummer über Discord weitergegeben hatte.

Ursprünglich diente die Nummer für mögliche Streaming-Notfälle oder zum gelegentlichen gemeinsamen Spielen von League Of Legends. Sie erzählte in einem ihrer Streams: „Du hast meine Nummer: Erstens, weil wir früher sehr viel League gezockt haben. That’s it. Vor vier, fünf Jahren. Zweitens ist die Nummer dafür da gewesen, falls was im Stream passiert.“

Doch im Laufe der Zeit missbrauchte er diese Information offenbar, um anzugeben. So hat er schon vor ein paar Monaten damit „geflext“, ihre Nummer zu besitzen.

„Du B**** wirst übrigens aus meinem Stream rausgeballert“

Die Konsequenzen folgten schnell: Sein Mod-Status wurde ihm entzogen und HoneyPuu versuchte vergeblich, ihn zu kontaktieren. Er reagierte weder auf Nachrichten noch auf Anrufe von ihr. Sie selbst war sehr wütend über diese Situation und sagte im Stream: „Du B**** wirst übrigens aus meinem Stream rausgeballert. Du wirst auch gepermabannt und alles“. Sie sieht jedoch von einer Anzeige ab.

Obwohl der Schaden begrenzt scheint, weil rechtzeitig eingeschritten wurde, wird HoneyPuu ihre Handynummer dennoch wechseln. Die Situation hat sie dazu angeregt, ihre Auswahl von Moderatoren kritischer zu betrachten und aus der Erfahrung zu lernen.

