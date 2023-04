21-Jähriger soll angeblich US-Dokumente über den Ukraine-Krieg geleakt haben – Wurde wohl über Profil auf Steam überführt

Wie die New York Times berichtet, habe man den angeblichen Leaker der US-Dokumente zum Ukraine-Krieg über sein Profil auf Steam erwischt. Die Dokumente hatten in den letzten Tagen einigen Staub aufgewirbelt.

Ein Leak von US-Dokumenten über den Ukraine-Krieg sorgte in den letzten Tagen für viel Aufruhr. Die Dokumente sollen unter anderem vertrauliche Informationen über die Pläne der USA und der NATO enthalten. Mehr dazu findet ihr hier: via tageschau.de.

Jetzt wurde, Berichten zufolge, ein 21-jähriger Mitarbeiter der US-Nationalgarde festgenommen.

Demnach habe der junge Mann die Dokumente über Monate mit Freunden in einer Discord-Gruppe geteilt. Irgendwann fanden die Unterlagen dann ihren Weg in öffentliche Foren.

Die US-Zeitung New York Times sagt: Das Steam-Profil des 21-Jährigen habe bei der Untersuchung eine wichtige Rolle gespielt.

Den Berichten zufolge seien die Dokumente schon seit Monaten in einer privaten Discord-Gruppe zugänglich gewesen. Die New York Times hat ein Interview mit einem 17-jährigen Mitglied dieser Gruppe geführt, der meinte, dass der Verdächtige kein Whistleblower oder Leaker sein wollte.

Die New York Times berichtet zudem, dass sie den Durchbruch bei den Ermittlungen herbeigeführt hat.

Man sei bei den Ermittlungen auf das Steam-Profil des Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Hier kam man über einen Link auf das Instagram-Profil des vermeintlichen Leakers.

Auf dem Profil fanden sich Bilder, die genau den Hintergrund zeigten, die auch auf den geleakten Dokumenten zu sehen war. Dadurch konnte der vermeintliche Täter identifiziert werden:

A breakthrough in our investigation came when the team identified a Steam profile in Airman Teixeira’s name that led to an Instagram profile with photos of the exact location where leaked docs were photographed — a kitchen countertop in his childhood home. https://t.co/XQAZf2kNV7 pic.twitter.com/DWlkN8xmqK