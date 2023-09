Ein düsteres Game auf Steam hat mir gezeigt, dass auch die langweiligsten Genres eine Chance verdienen

Wer kennt es nicht? Euch ist langweilig, ihr stöbert durch den Shop und findet plötzlich ein Spiel, das euch vom Design her anspricht – leider ist das Gerne ein ganz anderes, als ihr gewohnt seid. Ich bin genau das Risiko eingegangen und hab mich in unbekannte Gewässer begeben und eins kann ich euch sagen: Das Risiko hat sich gelohnt.

Ein spezielles Genre, das nicht jedem zusagt, hat mich positiv überrascht: das Point and Click-Genre. Bei Point and Click-Games steuert ihr eure Maus, klickt auf verschiedene Objekte und löst so Rätsel oder führt Dialoge, um in der Story voranzukommen.

Das Genre ist jedoch nicht für jeden etwas, da ihr in Point and Clicks kaum mit Knarren aktiv hantieren oder euren Charakter massiv lenken könnt. Ihr klickt auf eine Position und schaut zu, wie sich das Spiel entwickelt.

Das Spiel, das mich so überrascht hat, war Norco – ein dystopisches Game mit packender Story, immersiver Atmosphäre und passender Musik. Um ehrlich zu sein, zock ich lieber Spiele wie Destiny 2 oder Dark Souls, doch Norco war ein spannendes Experiment, was definitiv überzeugen konnte.

Norco ist wie ein spannendes Buch, in dem man zocken kann

Die Hauptfigur der Story ist Kay, eine junge Frau aus South Louisiana. Sie stammt aus ärmlichen Verhältnissen und wohnte in Norco, einer von der Industrie übernommenen Stadt. Riesige Ölraffinerien drohten Norco mit ihrer Profitgier zu verpesten und so verließ Kay ihre krebskranke Mutter und ihren Bruder, um dem Wunsch nach Freiheit nachzugehen.

Norco, ein mysteriöser und dennoch traumhafter Ort

Schon am Anfang konnte ich, je nachdem für welchen Gedanken ich mich bei Kay entschieden hatte, Details in der Story verändern. Eure Aussagen und eurer Vorgehen haben somit immer eine Auswirkung auf das weitere Spielgeschehen – wenn auch nur minimal.

Nachdem wir nun von unserer Reise zurückkehrt sind, ist Kays Mutter schon tot und ihr Bruder verschwunden. Es gilt nun, ihn wiederzufinden, doch wir sind nicht allein: Million, ein entflohener Sicherheitsandroide und bekannter Freund der Familie, hilft uns dabei.

Zuerst dachte ich „gut suchen wir halt unseren Bruder und beenden das Ganze“, doch die Story findet immer weitere Wege sich zu vertiefen. Ihr befragt die Einheimischen, sucht nach Hinweisen und stößt immer weiter in ein Wespennest voller Geheimnisse.

Je weiter ihr vordringt, desto mehr erfahrt ihr von den Einheimischen, was tatsächlich in eurer Abwesenheit in Norco passiert ist. Eine kosmische Ausgeburt, ein lächerlicher Influencer-Kult und die Raffinerien sorgen stets für weiteres Material, um die Spannung hochzuhalten. Begleitet von den abwechslungsreichen NPCs gibt es stets etwas Neues zu sehen und zu erfahren.

Mein Favorit war der betrunkene Privatdetektiv mit Reizdarmsyndrom, der neben seinem Schreibtisch ein Klo hat. Er spielt noch eine wichtige Rolle in der Story, doch ich will euch nicht komplett spoilern.

Das alles zusammen hat mir gezeigt, dass auch eher langweilige Genres einen fesseln können. Norco verband für mich eine spannende Story, abwechslungsreiche NPCs, Rätsel und viele Wendungen, in denen ich erstmal verdauen musste, was gerade passiert war. Ehe man vermutete, was passieren sollte, wurde man eines Besseren belehrt.

Norco könnt ihr auf Steam, Xbox sowie PlayStation kaufen und bietet mit seinen 3 Akten Spielspaß für bis zu 7 Stunden. Ich für meinen Teil hab 10 Stunden, indem Spiel verbracht, da ich alle Geheimnisse und Dialoge erforschen wollte.

Was sagt ihr zu anderen Genres? Geht ihr auch öfter mal ein Risiko ein und probiert Games aus, die nicht in euer Muster passen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!