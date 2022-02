Ihr könnt in Dying Light 2 eine ganze Latte an verrückten Easter Eggs finden. Eines davon ist der berühmte Macht-Würgegriff von Darth Vader aus Star Wars. Doch bis ihr zum leibhaftigen Sith-Lord werden könnt, müsst ihr eine lange Suche nach bösen Gummienten und eine Hommage an den Shooter-Klassiker DOOM überstehen. Erfahrt hier auf MeinMMO, wie ihr das alles schafft.

Spoiler-Warnung: Wir erklären hier ein verstecktes Level in Dying Light 2 und erklären euch, wo ihr es findet, wie ihr es löst und was ihr dafür bekommt. Wollt ihr euch hingegen nicht spoilern lassen, findet ihr hier mehr Interessantes zum Spiel: Ein Spieler hat wohl den Schauplatz von Dying Light 2 gefunden – Das sind seine Beweise

Was ist das für eine Waffe? Waffen in Dying Light 2 sind meist krude Prügel und improvisierte Klingen, die sich nur mit diesem Trick reparieren lassen. Bessere Waffen sind Bögen und die Armbrust, doch es gibt noch sehr viel krassere Methoden, um eure Gegner zu erledigen.

Eine davon ist der legendäre „Force Choke“. Wer Star Wars kennt, weiß wahrscheinlich, dass damit der „Trick“ von Sith Lord Darth Vader gemeint ist. Der kann nämlich unliebsame Zeitgenossen einfach mit der Macht seiner Gedanken die Kehle zudrücken und sie so aus der Distanz fies erwürgen.

Und genau diese coole Fähigkeit könnt ihr in Dying Light 2 erlernen und eure Gegner so mit der Macht festhalten und würgen. Doch bis man diesen Trick draufhat, gilt es einen langen und mühsamen Weg zur dunklen Seite zu bewältigen.

So findet ihr alle bösen Gummienten

Hä? Warum Gummienten? Ja, ihr sollt in der Tat Gummienten finden, die in der Stadt verteilt sind. Die Enten sind aber böse und haben rot leuchtende Augen. Wenn man sie aufsammelt, hört man schauerliches Dämonengegrunze im Hintergrund.

Es handelt sich also um ausgesprochen bösartige Gummienten! Die grimmigen Badewannen-Begleiter aus der Hölle findet ihr an den folgenden Orten in der Stadt. Ihr müsst aber vorher die Story-Mission „Broadcast“ abschließen.

Houndfield: Geht in den Distrikt Houndfield im Nordwesten. Dort ist eine stark verseuchte Region, wo ihr die Ente mit einem beherzten Sprung erreichen könnt. Packt also genug Immun-Booster ein. Wharf: Im Norden, bei den Kais, befindet sich ein abgesoffenes Polizeiauto. Darin wurde wohl zuletzt eine böse Gummiente festgenommen, denn sie befindet sich immer noch im Fahrzeug. Ihr könnt es schwimmend erreichen. Observatorium westlich des Garnision-Distrikts: Findet das Mount Lucid Observatorium westlich vom Garnisons Distrikt. Dort ist die böse Ente im Turm neben dem Eingang. Ihr braucht aber den Greifhaken, um da hochzukommen. Lower Dam Ayre: Diese Ente hockt tatsächlich einfach so an den Docks auf einem Poller auf einem Schädel. Wie gesagt, es sind BÖSE Enten. Da die Umgebung voller Gift ist, solltet ihr dorthin gleiten. VNC Turm: Diese Ente solltet ihr zuletzt holen, denn der folgende geheime DOOM-Level ist gleich im Keller des VNC Turms. Fahrt mit dem Aufzug nach ganz oben. Dort findet ihr eine blaue Rampe. Seilt euch von da aus ab, um in den Raum direkt darunter zu schwingen. Dort ist ein Safe, den ihr mit der Kombination 6-6-6 (war klar, ne?) öffnet. Darin wartet schon die letzte der bösen Enten.

Die ganze Prozedur findet ihr hier in Video-Form

So findet ihr den DOOM-Level

Was mach ich jetzt mit den unheiligen Enten? Fahrt dann gleich im VNC Turm mit dem Aufzug ganz unten in den Keller. Dort findet ihr einen überfluteten Abschnitt, durch den ihr tapfer durchtauchen solltet. Am Ende könnt ihr dann einen gruseligen Raum betreten. Dort sind 5 Altäre des Bösen, auf denen ihr die grimmigen Enten platziert. Danach gilt es, die Kabel in der Form eines Pentagramms zu verbinden.

Ist all dies passiert, erscheint eine Schrotflinte in der Mitte des Raums und ihr könnt den geheimen DOOM-Level betreten.

Wie jetzt? DOOM? Ja, es wird noch absurder, denn ihr kommt jetzt in einen pixeligen Level, in dem ihr auf eure bisherigen Fähigkeiten verzichten müsst. Ihr könnt nicht mal springen. Aber das war ja auch in DOOM damals auch nicht so, denn dieses Level ist klar dem Shooter-Urahn nachempfunden.

Dafür bekommt ihr eine doppelläufige Shotgun und damit könnt ihr massig Zombies umpusten.

Am Ende des Levels erwartet euch sogar ein Dankesbrief der Entwickler, bei dem sie sich bei den Devs von Doom für die Inspiration bedanken.

So findet ihr den Macht-Würgegriff

Ja, schön, aber wo ist jetzt mein Macht-Würgegriff? Während ihr durch das DOOM-Level rennt und Zombies wegraucht, müsst ihr Kristalle sammeln. In der grünen Region liegt ein – wegen der Pixel-Grafik – schwer zu sehendes Blaupausen-Büchlein direkt unter einem der Kristalle.

Wie baue ich den Würgegriff? Mittels der Blaupause könnt ihr wiederum mit 369 Schrottteilen den Würgegriff als „Waffe“ namens Dead Force bauen. Der wiederum lässt sich 16-mal einsetzen und bewirkt, dass eure Gegner eine Zeit lang atemlos vor euch schweben. Ihr könnt sie dann einfach mit euren Waffen totschlagen.

Im roten Bereich des Levels könnt ihr übrigens noch eine Blaupause mit einem Easter Egg finden: Dem Schwert von Link aus Zelda!

Wer hingegen seine Gegner lieber mit der Macht von imaginären Pistolen wegpustet, kann zu einer anderen geheimen Superwaffe greifen: So bekommt ihr die absurd starke Finger-Kanone „Left Finger of gLoVa“.