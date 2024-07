„Ich kaufe 300 Controller auf Temu“ – Spieler von Dragon Ball: Sparking! Zero fürchten um ihre teuren Controller

In Dragon Ball: Sparking! Zero wird es eine Mechanik geben, die Spieler der Budokai-Tenkaichi-Reihe gefürchtet haben. Sie sorgt nämlich dafür, dass die Lebenszeit eurer Controller drastisch reduziert wird – was bei teuren DualSense-, Xbox Wireless oder sogar noch teureren Controllern ein Loch ins Portmonee reißt.

Welche Mechanik ist das? In der Budokai-Tenkaichi-Reihe gehörte der Clash zu einer ausgeglichenen Kampfrunde dazu. Der Clash trat immer dann auf, wenn die beiden Kontrahenten eine gleichwertige, stärkere Attacke ausführten. Der Sieger des Duells wurde über ein besonderes Event bestimmt:

Die beiden Angriffe prallen aufeinander

Es wird ein Quick-Time-Event ausgelöst, bei dem der Joystick schnell im Uhrzeigersinn gedreht werden muss

Der Spieler, der mehr Umdrehungen geschafft hat, gewinnt die Situation für sich und setzt sich mit seiner Attacke durch

Die ganze Sequenz wird wie im Anime inszeniert. Die beiden Angriffe prallen aufeinander, halten zunächst stand und der stärkere Angriff setzt sich dann durch. Wie Bandai Namco in ihrem Beginner’s Guide verriet, wird es diese Mechanik auch in Dragon Ball: Sparking! Zero geben.

Doch genau das löst Schweißattacken bei den Spielern aus. Denn sie fürchten sich jetzt um ihre heißgeliebten Controller.

Das neue Dragon Ball: Sparking! Zero könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

Die Clashes in Dragon Ball: Sparking! Zero könnten Spieler arm machen

Wovor fürchten sich die Spieler? Aus Budokai-Tenkaichi-Zeiten wissen viele Fans, dass die Clashes ganz schön auf die Joysticks gehen. Bei den vielen Duellen kann es nämlich passieren, dass die unteren Enden der Joysticks an Material verlieren und mit der Zeit sogar abbrechen können.

Deshalb denken viele Fans nun, dass sie bei den vielen Clashes ihre Controller einbüßen müssen. Auf X machen sich die Spieler deshalb nun Sorgen:

Ein User scherzt, dass der Sieg in den Duellen von Dragon Ball: Sparking! Zero nur 85 US-Dollar kosten würden, weil das der Preis der Controller sei. Ein anderer Nutzer bittet wiederum andere Spieler, dass sie doch bitte bei den Clashes langsamer machen sollen, da die Controller 70 US-Dollar wert seien.

Eine Person überlegt sich, jetzt schon 300 Controller bei Temu zu bestellen. Dabei handelt es sich um eine Einkaufsplattform, die unter anderem qualitativ minderwertigere, dafür aber preislich günstige Waren anbietet. Ein weiterer Fan fürchtet, dass zusätzlich seine Handflächen bluten werden von den vielen Clashes.

Ist die Angst begründet? Der Account von Sportskeeda Gaming zeigt, wie ein Controller aussehen könnte, der in zu vielen Clashes genutzt wurde. Bei vielen Budokai-Tenkaichi-Spielern sind die Joysticks abgebrochen oder zumindest so abgenutzt worden, dass sie kurz vor dem Abbruch standen.

Auch wir können bestätigen, dass es dabei zu einem starken Abrieb kam. Am Rand der Joysticks sammelte sich bereits das Material, dass durch den Abrieb abgetragen wurde und die Joysticks gefährlich dünner werden ließ. Auch Blasen an den Händen gehören zu solchen Duellen dazu.

Gerade bei den teuren Elite-Varianten der Controller wäre es ärgerlich, wenn Spielern die Joysticks abbrechen. Doch es gibt eine gute Alternative, dieses Problem zu umgehen: Dragon Ball: Sparking! Zero lässt euch die Wahl zwischen der Standard- und der klassischen Steuerung.

Solltet ihr um eure Controller fürchten, müsst ihr nicht die klassische Steuerung zu Budokai-Tenkaichi-Zeiten nutzen. Ihr könnt vielmehr zur Standard-Version wechseln, in der ihr stattdessen Knöpfe drücken müsst. Das könnte sich zugunsten der Lebenszeit eurer Controller auswirken.

