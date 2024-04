Dr. Disrespect schimpft auf schlüpfrige, ekelhafte lila Schlangen und meint Twitch

Der Live-Streamer Dr. Disrespect wurde vor 4 Jahren von Twitch gebannt. Die Gründe waren damals unklar. In einem Stream am 8. April kommt das Thema wieder hoch und die Emotionen gehen mit ihm durch.

Was war das für ein Bann damals?

Dr. Disrespect war einer der ersten richtig großen Streamer auf Twitch. Er nutzte eine markante Kunstfigur als Online-Persona. Der Streamer wurde zu einer Zeit auf Twitch groß, als die Plattform noch viel kleiner war als heute: 2017 erreichte er plötzlich 18.000 Zuschauer und machte das Spiel PUBG eines kleinen südkoreanischen Studios fast im Alleingang zu einem riesigen Hit.

Einen Höhepunkt schien seine Karriere 2020 zu erreichen: Der bis dahin größte Streamer Ninja hatte Twitch verlassen, auch der riesige Shooter-Streamer shroud war zu Mixer gewechselt. Twitch band Dr. Disrespect mit einem hochdotierten Exklusiv-Vertrag im März 2020 an sich.

Doch dem Höhenflug folgte der Absturz: Im Juni 2020 bannte Twitch Dr. Disrespect permanent von der Plattform. Seitdem darf er auf Twitch nicht mehr thematisiert werden und schon gar nicht selbst streamen.

Dr. Disrespect schmerzt der Bann noch heute

Das sagt er jetzt: In einem Stream vom 8.4. wird Dr. Disrespect gefragt, ob er noch Musik macht und die Frage bringt die alte Geschichte wieder hoch.

Er sagt, als die schlüpfrigen, ekelhaften lila Schlangen ihn gebannt hätten, und ihm alles weggenommen hätten, was er sich damals aufgebaut hatte, sei er in ein Loch gefallen und habe eine schwere Zeit durchgemacht, wie nie in seinem Leben.

Damals habe er tolle Ideen für Musik gehabt – es sei wirklich was dran, dass emotional turbulente Phasen die Kreativität förderten.

Die härteste Zeit sei das erste Jahr nach dem Bann gewesen, in dem er noch im Dunkeln tappte, warum er gebannt wurde, das habe man ihm erst nach einem Jahr mitgeteilt.

„So viel verloren“

Was hat er denn verloren? Dr. Disrespect erklärt im Video, dass er damals vor einem großen Deal mit Sportschuh-Hersteller Nike stand und vor einem Deal mit dem Sonnenbrillen-Giganten Oakley. Er habe sogar Prototypen da, die er zeigen können.

Wie ging der Bann denn aus? Das ist insgesamt eine sehr unbefriedigende Situation. Denn offenbar haben sich Dr. Disrespect und Amazon juristisch später über den Bann geeinigt und ihren Rechtsstreit beigelegt, aber auch entschieden, darüber nicht öffentlich zu reden.

Ursprünglich kündigte Dr. Disrespect an, Twitch zu verklagen. Der Streit wurde dann im März 2022 beigelegt und Dr. Disrespect verkündetet lediglich, dass beide Seiten keinerlei Fehlverhalten zugegeben hätten.

Was macht das sehenswert? Dr. Disrespect ist normalerweise eine coole Kunstfigur, die keine Schwäche zeigt. Nur in seltenen Momenten bricht der Panzer aus Sonnenbrille und dickem Schnauzer und er zeigt, was wirklich in ihm vorgeht.

Und der Twitch-Bann hat ihn wirklich mitgenommen, dass er zugibt „Dinge gefühlt zu haben, wie nie zuvor“, die ihn zu Songs inspirierten, ist wohl das Ehrlichste und Emotionalste, was man von ihm hören wird.

