Diablo 4: „6 Stunden pro Funken“ – Spieler erklären, wie ihr spielend leicht an Uber Uniques kommt

Die „Schwelende Asche“ aus dem saisonalen Segen beschleunigt das zusätzlich, wenn ihr sie in der Urne des Eisens einsetzt, denn die gibt euch einen 20%-Bonus auf euer Ansehen bei den Eisenwölfen durch Höllenflut-Aktivitäten. Und das Elixier „Entweihter Gedankenkäfig“ erhöht den Bedrohungsgewinn und die Glut, die in der Höllenflut von Gegnern droppt.

Auf die Frage, ob es sich um einen Bug handle, der bald gefixt werden könnte, merken Nutzer in den Kommentaren an, dass die Methode bereits genutzt werde, seit dem es die Höllenflut gibt. Und jetzt lohnt es sich noch mehr aufgrund der Belohnungen bei den Eisenwölfen.

Steigt eure Wolfsehre an, erhaltet ihr mit jedem neuen Rang ihr Belohnungen. Auf Rang 18 bekommt ihr einen Prächtigen Funken – und das gilt für jeden Charakter, den ihr spielt. Im Prinzip könnt ihr die Methode also so oft machen, wie ihr wollt und zeitlich schafft.

Wie hilft mir die Höllenflut dabei, an Uber Uniques zu kommen? Auf Reddit schlägt der Nutzer „yxalitis“ eine Möglichkeit vor, Prächtige Funken für Uber Uniques zu sammeln. Dafür farmt ihr Wolfsehre, indem ihr möglichst viele 100er-Truhen in der Höllenflut auf Weltstufe 2 öffnet.

In Diablo 4 gibt es die Möglichkeit, selbst Uber Uniques zu craften . Dafür braucht ihr allerdings vier „Prächtige Funken“ für ein Uber. Drei Funken bekommt ihr in Season 4 fast geschenkt , die anderen erhaltet ihr, wenn ihr Uber Uniques zerlegt, die ihr sie nicht braucht.

Um an „Prächtige Funken“ für Uber Uniques in Diablo 4 zu kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist speziell Teil von Season 4 und funktioniert laut Spielern ziemlich einfach.

