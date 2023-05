Blizzard spendiert Diablo 4 vor dem Release einen epischen Live-Action-Trailer von einer Oscar-Gewinnerin

Der Release von Diablo 4 steht vor der Tür und der neue Trailer, meisterhaft inszeniert unter der Regie der Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao, zieht uns in seinen Bann, denn: Lilith kommt, um die Welt zu zerstören.

Die Werbekampagnen von Blizzard zu Diablo 4 laufen auf Hochtouren. Jetzt präsentieren die Entwickler einen aufwendig produzierten Live-Action-Trailer, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das eindringliche Video entstand unter der Regie von Chloé Zhao gemeinsam mit Co-Regisseur Kiku Ohe.

Der neue Trailer setzt auf Emotionen:

Die Veröffentlichung von Diablo 4 ist für den 6. Juni geplant und wird zeitgleich für PC, PlayStation und Xbox ablaufen. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Edition dürfen sogar schon am 2. Juni rein starten. Einen Preload wird es ebenfalls geben.

Wer ist Chloé Zhao? Die chinesische Regisseurin und Drehbuchautorin Chloé Zhao wurde für ihren herausragenden Beitrag zum Film „Nomadland“ mit einem Oscar ausgezeichnet. Auch der Science-Fiction-Actionfilm Eternals wurde von Chloé Zhao inszeniert.

Aufgrund ihrer früheren Äußerungen in einem Interview über das politisch-gesellschaftliche Klima in ihrem Heimatland werden Chloé Zhaos Filme in China nicht mehr gezeigt.

„Kann dein Schatten unser Licht sein?“

Was ist das für ein Diablo 4 Trailer? Der Trailer entführt uns in eine Welt, in der ein Mann in einem verschneiten Feld um sein totes Pferd trauert, ein Kind in einem ausgebrannten Dorf nach Hilfe sucht und andere unglückselige Seelen verzweifelt um Rettung flehen.

Den Kontrast zu den dramatischen Szenen bilden die einzelnen Heldenklassen von Diablo 4, die mit passenden Zitaten eingeleitet werden. So erscheint die „assassinenhafte“ Jägerin mit Pfeil und Bogen, nachdem das Kind fragt „Wirst du uns retten?“ und die Totenbeschwörerin, nachdem eine Frau fragt: „Kann dein Schatten unser Licht sein?“

Der Trailer endet mit der atemberaubenden Erscheinung von Lilith hinter dem Kind, welches „Beeile dich.“ in die Kamera flüstert. Zuletzt wird der Schriftzug „Erlöse uns von dem Bösen“ eingeblendet.

