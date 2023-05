Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 26.05

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Außerdem müsst ihr euch ab Season 21 wesentlich mehr beweisen, wenn ihr den Titel “Makellos” vergolden wollt. Damit will Bungie ein gewisses Maß an Kernkompetenz ins Spiel bringen das zeigen soll, das der betreffende Spieler sich den Titel „Makellos-Vergoldung“ hart verdient hat.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 26. Mai 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 30. Mai 2023 um 19:00 Uhr.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Eine Menge. Die neue Season 21 ist gestartet und hat die Hüter in die Unterwasserwelt von Titan entführt. Dort kann man in Missionen eintauchen, Korallen sammeln oder einfach nur gemütlich bei einer Runde Angeln entspannen.

Exo-Händler Xur stattet Destiny 2 auch am Dungeon-Wochenende in Season 21 wieder seinen üblichen Besuch ab. Ihr braucht Exos? Er hat sie. MeinMMO zeigt euch sein aktuelles Angebot und verrät seinen Standort.

