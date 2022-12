Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 23.12.

Während Destiny 2 sich in eine kurze Winterpause verabschiedet, ist der Händler Xur noch aktiv. Falls ihr also über das Wochenende im Loot-Shooter unterwegs seid, sagen wir euch, welche Exotics ihr bis kommenden Dienstag bei ihm kaufen könnt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Aktuell ist der Social-Place in Destiny 2 gut bevölkert. Viele Hüter genießen die festtägliche Auszeit während sie ein paar Kekse für den Anbruch 2022 backen und ausliefern. So lassen sich auf einfachste Weise Ressourcen aufbessern und nebenbei gibts auch noch Anbruch-Waffen zu holen.

Während ein Teil der Spieler über fehlende Hüte nachdenkt genießen Titanen dagegen lieber ihr neues Glefen-Build das von einem Perk aus Season 19 ordentlich gebufft wird. So können sie locker 62.000 – 82.000 Schaden pro Hit landen. MeinMMO hat euch hierfür ein praktisches Setup-Sheet vorbereitet, dass alle benötigten Fähigkeiten und Mods auf einen Blick zeigt.

Destiny 2: Neuer Perk sorgt für 636 % mehr Schaden – Killt fast jeden Boss in 4 Schlägen

Zu guter Letzt ging es diese Woche dann noch hoch hinaus. Bungie hat seinen Spielern den wohl schönsten Ausblick geschenkt, den man derzeit auf den Reisenden und die Erde haben kann. Hoch über den Wolken durften die Hüter in der Mission “Operation: Seraphs-Schild” erfahren, wie es ist waghalsig im Weltall über der Erde unterwegs zu sein. Gitter-Wege mit Unterbrechungen, extreme Höhen und Sprungpassagen sorgten dort bei manchem für ein mulmiges Gefühl. Dazu gab es Rätsel à la Mission Impossible und eine verschlossene Tür, die geknackt werden will.

Mit dem bevorstehenden Lightfall-DLC im Frühjahr 2023 und den angekündigten Lore-Ereignissen aus der Mission “Vox Obscura”, die einen von der Dunkelheit infizierten Reisenden vorhersagen, könnte das vielleicht einer der letzten Blicke auf das Objekt sein, welches in Destiny 2 seit Jahren fester Bestandteil ist.

MeinMMO war für euch auf der Orbitalplattform und hat versucht den großartigen Ausblick festzuhalten:

“Operation: Seraphs Schild” gilt derzeit, nicht nur wegen diesem Ausblick, als coole Aktivität in Destiny 2

Es geht hoch hinaus in Destiny 2 Rechts im Bild ein Hüter auf waghalsiger Weltraum-Tour

Alle Infos zu Xur am 23. Dezember 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler stattet Destiny 2 jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der einfachste Weg Exos zu bekommen. Es kostet euch nur einen Hinflug und etwas Material als Zahlungsmittel.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen aktiv nutzt, so weiß kein Hüter vor 18 Uhr, wo er landen wird. MeinMMO ist ihm jedoch immer dicht auf den Fersen und verrät es euch schnellstmöglich.

Über Weihnachten findet ihr Xur aus Nessus im Wächtergrab.

Schaut auf die Karte, sein genauer Standort ist dort markiert.

Xurs Inventar vom 23. – 27.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur kann jede Klasse, also Warlocks, Jäger und Titan, einkaufen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder bereits erfahrene Hüter seid. Aber gerade für neue Spieler ist Xur äußerst hilfreich. Wenn ihr ein Exotic einmal in eurer Sammlung habt, dann kann es überall droppen und hat auch vielleicht bessere Werte.

Es lohnt sich also den alten Xur nicht aufs Abstellgleis zu schieben, sondern jedem einen Besuch bei ihm zu empfehlen. Und wer weiß, vielleicht hat er ja dieses Wochenende ein Weihnachtsgeschenk mit.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xur Angebot über die Feiertage.

Waffe: Hartes Licht – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Eine unüberwindbare Schädelfest – Arkus-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +7

Erholung: +13

Disziplin: +6

Intellekt: +9

Stärke: +13

Gesamt: 64

Jäger: Graviton-Buße – Leere-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +21

Belastbarkeit: +2

Erholung: +8

Disziplin: +16

Intellekt: +2

Stärke: +10

Gesamt: 59

Warlock: Apotheose-Schleier – Arkus-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +17

Erholung: +3

Disziplin: +6

Intellekt: +14

Stärke: +9

Gesamt: 61

Legendären Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur das “Wache der Helden”-Set.

Falls ihr noch etwas weiter in die Zukunft schauen wollt, hier ein Ausblick auf 2023:

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Erster Schuss”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Bewegliche Zielscheibe”

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Prüfungen von Osiris am 23. – 27.12. – Map, Waffen und Infos

Über die Feiertage könnt ihr wieder ins PvP-Endgame eintauchen. Der 14. Heilige lädt euch dazu ein und hat wie immer eine Meister-Waffe in der Hinterhand, die ihr euch mit 7 makellosen Siegen erspielen könnt.

In Destiny 2 kämpfen Hüter im PvP mit Space-Fähigkeiten gegeneinander.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt. So lässt sich gut ein koordinierter Teambeschuss organisieren. Viele Spieler nutzen hierfür die Begriffe der Callout-Maps von Warmind.

Dieses festliche Weihnachts-Wochenende zockt ihr auf der Karte “Innenstadt”.

Die PvP-Map “Innenstadt”

So bekommt ihr euren Loot: Auch die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem, das ihr beim 14. Heiligen findet. Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es bei ihm für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Spieler können sich jede Woche auch sehr speziellen Loot erspielen, in Form einer Trials-Meisterwaffe. Die bekommt ihr jedoch nur, wenn ihr euren Trials-Pass makellos mit 7 Siegen krönt. Die Waffe könnt ihr so bis zum kommenden Dienstag, 27. Dezember, um 18:00 Uhr, farmen.

Der Trials-Bogen “Pfeiffers Laune”

Der “Meister-Waffen-Bug” wurde gefixt: Allerdings ist es dieses Wochenende nicht mehr möglich, mehrere Meister-Waffen zu kaufen, so wie dies letzte Woche durch einen Bug möglich war. Bungie hat euch, auch auf Mitwirkung von dmg04, die vielen Extra-Meister-Waffen voll gegönnt. Für diese Woche wurde jedoch ein Fix implementiert, der alles wieder auf normal setzt. Auch der makellose Matchmaking-Pool wird am Sonntag um 18:00 Uhr wieder aktiviert.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 23. Dezember um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 27. Dezember um 18:00 Uhr.

Damit seid ihr nun bestens informiert, was Xur und der 14. Heilige euch über Weihnachten zu bieten hat. Gerne könnt ihr uns in den Kommentaren verraten, wie euer Zocker-Plan über die Festtage aussieht und was für euch gerade in Destiny 2 der lohnenswerteste Content ist.

Falls ihr noch wissen wollt, was den Trials-Bogen so einzigartig macht – hier verraten wir es euch:

