Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 01.12.

Erste Woche Season 23 in Destiny 2 und heute ist auch Xur endlich wieder da. Er bietet weiterhin seine Exotics der Neun an und natürlich auch Rüstungsteile, mit denen ihr eure Sammlung vervollständigen könnt. MeinMMO sagt euch, was er im Angebot hat, wo ihr ihn findet und welches Schmankerl ab 19:00 Uhr noch verfügbar ist.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Die Hüter in Destiny 2 haben damit begonnen die Inhalte der Season 23 zu entdecken. Noch ist die Saison des Wunsches noch nicht richtig in Fahrt, weil eine Aktivität zu Beginn nicht gut ankam. Doch Bungie hat versprochen, das wird sich nicht durch die komplette Season ziehen. Und in der Tat scheint Riven eine großartige Gastgeberin zu sein, die gerne mit einigen Tricks spielt.

Außerhalb des Spiels konnte Bungie nicht so gut punkten. Ein Starterpaket im Cash-Shop sorgte für einen riesigen Shitstorm. Es bot für 15 Euro enttäuschende und ziemlich wertlose Exotics, die kein Hüter einem Anfänger empfehlen würde. Es war jedoch nicht sehr lange verfügbar, denn Bungie hat sich schnell dem Druck der Hüter gebeugt.

Heute Abend kommt dann noch ein weiteres Highlight der Season 23, denn der neueste Dungeon Ruin der Kriegsherrin geht an den Start. Ab 18:00 Uhr kann der Dungeon gespielt werden. MeinMMO hat euch dazu alles wichtige, wie Zugänglichkeit, Loot und Exotic des Dungeons in diesem Artikel zusammengefasst:

Destiny 2: Alle spielbaren Dungeons 2023 in der Übersicht – So meistert ihr sie

Schaut euch hier an, was die Hüter ab heute Abend zocken können:

Alle Infos zu Xur am 01. Dezember 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch, wo ihr suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: Nessus, Wächtergrab

Xur ist auf Nessus

Xurs Inventar vom 01. – 05.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er in Season 22 noch gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exos zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 01. – 05.12.

Waffe: Prometheus Linse – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Lindwurm Krone – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +27

Belastbarkeit: +6

Erholung: +3

Disziplin: +12

Intellekt: +20

Stärke: +2

Gesamt: 70

Titan: Äonensicher – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +13

Erholung: +20

Disziplin: +14

Intellekt: +10

Stärke: +6

Gesamt: 66

Warlock: Krone der Stürme – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +2

Erholung: +21

Disziplin: +10

Intellekt: +2

Stärke: +22

Gesamt: 68

Legendäres Rüstungs-Set: “Siebter Seraph”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Bewegliche Zielscheibe.

Prüfungen von Osiris vom 01. – 05.12. – Maps, Waffe und Infos

Diese Woche finden noch einmal die Trials statt. Kommende Woche übernimmt dann Lord Saladin wieder das Zepter und veranstaltet das erste Eisenbanner in Season 23.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 28. November um 18:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Ewigkeit

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 28. November um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Der Bote, Impulsgewehr

Der Bote, Impulsgewehr (Meister)

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Dazu gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 01. Dezember 2023, um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 05. Dezember 2023, um 18:00 Uhr.

In Season 23 ist nicht nur ein Ahamkara zurückgekehrt. Auch die giftigste Waffe im Spiel bekommt den lang geforderten Katalysator: Giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt endlich das, wonach Spieler jahrelang gebettelt haben