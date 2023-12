Destiny 2 wird seit den Entlassungen von Cheatern überrannt, machen das PvP „grenzwertig unspielbar“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie habt ihr die derzeitige Lage des PvP in Destiny 2 empfunden? Findet ihr es unspielbar oder übertreiben die Streamer? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Um zu demonstrieren, wie lächerlich derzeit die Lage des Schmelztiegels in Bezug auf die Cheater ist, hat GernaderJake, ein bekannter PvP-Spieler von Destiny 2, ein Video veröffentlicht. In diesem befindet sich Jake in den Prüfungen von Osiris mit seinem Trupp.

Was ist das Problem im PvP? Destiny 2 hatte jahrelang mit Cheatern zu kämpfen . Sie wucherten überall und in jedem Modus und waren nicht nur auf PC-Plattformen präsent. Bungie entschied sich deshalb ihre Strategie zu ändern. Seit der Wiedereinführung der Prüfungen von Osiris implementierte Bungie ein neues Anti-Cheat-System – „BattleEye“ .

