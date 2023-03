Destiny 2: Weekly Reset am 07.03. – Ein Flüstern und ein neuer Raid wartet

Heute geht die erste Woche Destiny 2: Lightfall zu Ende und die Spieler bereiten sich nach der Kampagne auf den neuen Raid vor. MeinMMO rüstet euch für die Woche und sagte euch, welche Optionen ihr hierfür nutzen könnt.

Das passiert diese Woche: Heute beginnt bereits Woche 2 im neuen DLC und das bedeutet es geht mit zügigen Schritten auf den Raid “Wurzel der Albträume” zu. Welche “Wurzel” sich im Raid offenbaren wird ist noch unbekannt. Aber zumindest deutet ein Flüstern seltsame Optionen an, die eigentlich in Season 19 bereits weggeschlürft waren und es scheint wieder in eine Pyramide zu gehen.

Damit ihr alle Zeiten und Infos direkt zur Hand habt, findet ihr hier die Informationen zum neuen Raid samt Starttermin und Powerlevel-Anforderungen.

Für alle Hüter, die dem Endgame nichts abgewinnen können, stehen aber noch genug andere Missionen offen und auch neue Möglichkeiten. Die Trials und das Eisenbanner setzen dafür noch eine weitere Woche aus.

Eine exotische Mission steht in Season 20 noch aus. Wann diese online kommt, ist ungewiss. Es könnte jedoch vermutlich erst nach dem Worlds-First-Rennen geschehen. Dafür wird der Raid möglicherweise neue Erkenntnisse zur Story, dem Schleier oder dem Zeugen bringen.

Destiny 2 macht seine Spieler bereits heiß auf das Endgame-Rennen und zeigt in diesem Trailer wahrscheinlich bereits, wo der neue Lightfall-Raid in Season 20 stattfinden wird:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 07.03. bis zum 14.03.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Schlachtfeld: Mars Zum ersten Mal rotiert ein Schlachtfeld in die Dämmerungs-Strikes. Und das hat es auch noch in sich. Das Eskalations-Protokoll 2.0 hat viele Gegner, versengt euren Hütern mit Lasern und sperrt euch am Ende mit einer Horde von Gegnern in einem Raum ein. Die Herausforderung sollte sich also lohnen und das beste ihr könnt 2x Spitzenloot verdienen.



Verdient euch diese Woche die Dämmerungswaffe: n.A.

Das ändert sich in Lightfall bei den Dämmerungen: Die Herausforderungen der Vorhut werden angepasst, um diese Änderungen in Lightfall zu berücksichtigen. Außerdem wird Bungie ein Scoring in die Vorhut-Ops-Playlist integrieren. Je höher eure Punktzahl ist, desto größer fällt der Multiplikator für euren Vorhut-Rang aus.

Schließt Vorhut-Aktivitäten mit dem Wogen-Fokus ab. Das können entweder die saisonalen Wogen für Dämmerungen oder die wöchentlichen Wogen für Vorhut-Ops sein.

Schließt Dämmerungs-Aktivitäten ab. Bei höheren Schwierigkeitsgraden gibt es entsprechend mehr Fortschritt. Eine einzelne Spitzenreiter-Dämmerung schließt diese Herausforderung ebenfalls ab. Sie ist allerdings erst ab 11. April 2023 wieder im Spiel verfügbar.



Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist “Garten der Erlösung” auf dem Erdmond

Darüber hinaus gibt es im Dungeon “Sog der Habsucht” ebenfalls Extra-Spitzenloot.

Diese Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids- und Dungeons als “Vermächtnis” spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Zieht eure Super in Dauerschleife und geht in “Hexenkessel” auf gegnerische Hüter los

Weekly-Aktivitäten

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche. Hüter werden ab sofort die neue Lightfall-Kampagne erkunden können. In Jahr 6 steht nämlich statt Savathun nun der Zeuge als Hauptantagonist in Destiny 2 am Ruder.

Neomuna – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Erster Kontakt“ In der First-Mission stellt ihr den ersten Kontakt her und lernt zum allerersten Mal Strang kennen, während ihr mit eurem Hüter durch Neomuna streift. Strang ist die neue Subklasse aus Lightfall und dann ist da noch etwas, das ihr tun müsst …



Die “Typhon Imperator” – Calus neues Flagschiff

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr also noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die dritte Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In der Season 20 von Lightfall beginnen Hüter bei Powerlevel 1600.

Das Soft Cap liegt bei 1750.

Das Powerful Cap bei 1800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben, damit ihr schnell Leveln könnt.

Diese Woche geht es in den Raid “Sog der Habsucht”

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2)

Schließt einen oder mehrere Dämmerungs-Strike ab und sammelt 200.000 Punkten (+2)

Schließt einen Dämmerungs-Strike mit der passenden Woge ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe über “Der Befreier-Pfad” am Strategietisch Beutezüge ab (+1)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission

Erledigt 3 Widerstands-Schlachtfelder in der saisonalen Playlist

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passender Woge ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

In Lightfall und Season 20 gibt es viele Cosmetics zu entdecken. Schaut also direkt bei Tess vorbei, was sie neues im Angebot hat. Wie wäre es mit diesem außergewöhnlich und schnittigen Schiff? Kostet auch nur 2000 Glanzstaub der in Destiny 2 erspielbaren Währung.

Exotisches Schiff “AOKI/FAAS SL-65”

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotisches Waffenornament für das Scoutgewähr “Erzählung eines Toten” namens “Noble Bürde”

Exotisches Emote “Fragwürdige Korrelation”

Exotisches Emote “Lies die Karte”

Exotisches Schiff “Sternenteufel-Räuber”

Exotisches Schiff “AOKI/FAAS SL-65”

Exotischer Sparrow “Urbaner Commander”

Exotisches Jäger-Ornament für das “St4mp-F3R” namens “N3U3S Profil”

Exotisches Titan-Ornament für das “Unbändiger Löwe” namens “Belenus-Booster” Exotisches Worlock-Ornament für das “Lunafaktur-Stiefel” namens “Flurläufer”

Legendäres Emote “Verstaue die Ringe”

Legendäre Geist-Projektion “Spider-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Pyramiden-Auftritt”

Shader “Carbon-Blut”

Shader “Chitin-Schiefer”

Tipp: Vergesst auch für Shader nicht bei Ada-1 vorbeizugehen. Sie bietet in Lightfall nun vergessene Farben an, die eure Sammlung und Auswahl ebenfalls noch erweitern könnten.

Wie war eure erste Woche? Seid ihr schon bereits für den neuen Raid in Destiny 2? Was ist euer Tipp? Wer wartet dort als Gegner auf die Spieler und wird er die Story fortsetzen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

