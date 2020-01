Destiny 2: Wann lohnt sich die Sonnenwende-Rüstung endlich wieder? Das sagt Bungie

Bei Destiny 2 fordern die Spieler schon seit Langem, dass die an sich beliebte Sonnenwende-Rüstung endlich wieder nützlich werden soll. Nachdem die Stimmung auf Reddit erneut hochgekocht ist, meldete sich nun Bungie zu Wort.

Um diese Rüstung geht’s: Die Event-spezifische Rüstung aus Sonnenwende der Helden ist bei vielen Spieler sehr beliebt – zumindest optisch. Sie sieht schick aus und hatte im vergangenen Jahr auch noch exklusive Glüh-Effekte zu bieten, die sie nochmals aufgehübscht haben.

Diese Rüstung kann nur im Rahmen des Sonnenwende-Events verdient werden. Hatte man 2019 ein komplettes Set der höchsten Qualität zusammen, so erhielt man mit Start der Season 8 das gesamte Set auch als Armor-2.0-Variante.

Was ist das Problem mit dieser Rüstung? Das Problem dabei: Viele haben sich förmlich den Hintern aufgerissen, um sich diese Rüstung zusammenzugrinden. Einige haben sogar im Everversum Geld für die Glüh-Effekte ausgegeben.

Doch genutzt wird diese Rüstung kaum bis gar nicht. In den Augen der meisten Hüter lohnt es sich einfach nicht. Denn zwar gibt es sie mit dem neuen Rüstungs-Standard Armor 2.0, doch ihre Rolls und Stats sind wirklich schlecht. Und als universelles Ornament auf anderen Rüstungsteilen kann sie nicht verwendet werden.

Besonders der Umstand, dass man so viel Aufwand und in Teilen auch Geld dafür aufgebracht hat, die Rüstung und somit auch die Glüheffekte nicht effektiv nutzen kann, ärgert viele. Zahlreiche Hüter fühlen sich fast schon betrogen.

In zahlreichen Threads wurde Bungie seitens der Spieler auf das Problem aufmerksam gemacht und es wurden Änderungen gefordert. So will man eine Möglichkeit haben, die Rüstung entweder mit Random Rolls und Stats zu ziehen oder sie zumindest als universelles Ornament auf anderen Rüstungsteilen nutzen können.

Das coole Set soll endlich wieder nützlich werden, sich wieder lohnen, so der Wunsch vieler Spieler. Doch Bungie schwieg sich zu diesem Thema größtenteils aus, zumindest bisher.

Das sagt Bungie dazu: Nach zahlreichen Threads zu diesem Thema mit teils 17.000 Upvotes, die seitens Bungie seit Wochen und Monaten unkommentiert blieben, kochte kürzlich die Stimmung in einem neuen Beitrag zu diesem Thema hoch – mit mehr als 13.000 Upvotes an nur einem Tag.

Dort machte sich der Autor darüber lustig, dass Bungie die Hüter bestimmt in Wohltäter-Manier beim Sonnenwende-Event 2020 die Rüstung in der gewünschten Ornament-Form erneut verdienen lässt. Zudem werde das Studio dann ganz überrascht tun, wenn sie die Spieler darüber aufregen, dass sie alte Prämien neu verdienen müssen, die sie längst hätten haben sollen.

Dafür bekam er viel Zuspruch. Zahlreiche Spieler forderten erneut endlich Änderungen für die Sonnenwende-Rüstung. Einige hatten dabei die Hoffnung, dass Bungie das Problem noch bis zum kommenden Sonnenwende-Fest im Sommer 2020 angeht. Doch daraus wird wohl nichts.

Denn in diesem Thread meldete sich überraschend der Community Manager dmg04 zu Wort. Dieser versicherte, das Team würde weiterhin das Feedback zu Sonnenwende-Rüstung und entsprechenden Ornamenten beobachten und verarbeiten – und zwar aus Jahr 1 und 2. Doch in den nächsten beiden Seasons werde es diesbezüglich keine Änderungen geben.

Es sieht also tatsächlich ganz danach aus, als werden die potentiellen Änderungen wohl tatsächlich erst (wenn überhaupt) zum Sonnenwende-Event 2020 kommen.

Das sagen die Spieler: Die Antwort sorgte für allerlei Frust, Ärger und Spott bei den Fans. Es sei eine typische Bungie-Antwort, so der Grund-Tenor. Dabei seien die Kritik und das Feedback alles andere als neu, stammen in Teilen sogar noch aus Jahr 1 von Destiny 2.

Was Bungie daran hindert, die Rüstung als universelles Ornament freizuschalten, was den meisten bereits mehr als genügen dürfte, kann kaum jemand nachvollziehen. Auch ein Seitenhieb in Richtung Bungies Prioritäten blieb nicht aus. Ein Rüstungs-Ornament bekommt Bungie in einem halben Jahr nicht hin, dafür wird das Everversum in den nächsten beiden Season mit Sicherheit überlaufen vor Neuheiten.

Wie seht ihr die Sache? Hätte auch euch bereits ein Ornament der Rüstung genügt? Oder könnt ihr den ganzen Ärger nicht nachvollziehen?