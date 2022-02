Schnappt euch jetzt 4 süße Items in Fortnite bei den Steinherz-Prüfungen

Wie schaffe ich das am schnellsten? Es gibt in dieser Aufgabenstellung keine Abkürzung, ihr müsst euch also in den offiziellen Modi von Fortnite begeben. Es empfiehlt sich jedoch den Team-Modus auszuwählen, da ihr durch die Teams eine höhere Chance habt bis zum Ende durchzuhalten.

Die Items in dieser Aktion halten sich vom Aussehen im Romantik-Bereich auf. Sie sind an den Valentinstag angelehnt:

Was ist das für eine Aktion? In dieser Aktion beschenkt euch Epic im Zuge des Valentinstags-Events mit vier kostenlosen Items. Diese könnt ihr nebenbei verdienen.

Fortnite spendiert euch wieder einmal coole und kostenlose Items, die ihr nebenbei erspielen könnt. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr euch dafür qualifizieren könnt und was ihr für das Event „Steinherz-Prüfungen“ so alles tun müsst.

