Spieler haben in Destiny 2 eine neue Waffe und Rüstungen aus Jenseits des Lichts gefunden. Es soll sich um ein weiteres Exotic aus Season 12 handeln.

Was hat es mit der Waffe auf sich? Am 10. November startet die Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light). Und in den vergangenen Wochen hat Bungie die Spieler mit vielen Trailern und Infos zum DLC heiß gemacht. Besonders die neuen 10 Exotics kamen dabei richtig gut an.

Als dann die Roadmap für Season 12 gezeigt wurde, waren die Spieler etwas verdutzt. Dort sind 12 neuen Exotics namentlich erwähnt. Zu den bereits vorgestellten Items gesellen sich 2 weitere Waffen:

Falkenmond (Hawkmoon)

Dualität (Duality)

Dass „Falkenmond“ zurückkehrt war klar, das hatte Destiny-Chef Luke Smith schon vor ein paar Monaten bekannt gegeben. Damit bleibt nur das Rätsel: Was hat es mit „Dualität“ auf sich?

Das wurde jetzt geleaked: Spieler haben im Xbox Store, genauer auf der Rewards-Page dort, ein neues Bild zur Erweiterung Beyond Light gefunden.

Darauf sehen wir frontal einen Titanen, der eine bisher unbekannte Waffe trägt. Zudem sind auch die Rüstungen der drei Hüter bisher nirgends zu sehen gewesen.

Bild zeigt wohl geheimes Exotic und Rüstung aus der Saison der Jagd

Darum soll das die Exo-Shotgun Dualität sein: Wie alle Infos zur neuen Erweiterung werden auch diese Häppchen genaustens von der Destiny-Community untersucht. Auf Raidsecrets (via reddit) kamen die Hüter zu dem Schluss – das ist Dualität, die neue Exo-Shotgun:

Die Waffe sieht zu aufwändig für eine legendäre Knarre aus

Es handelt sich um eine Jagdschrotflinte, da sie kein Visier wie ein Scharfschützengewehr oder Scout hat und kein großes Magazin wie ein MG aufweist

Konzeptzeichnungen einer doppelläufigen Schrotflinte kennen die Spieler schon seit Forsaken (via reddit) – dazu passt, dass unten am Lauf der Waffe die typische „Träumende Stadt“-Verzierung zu sein scheint

Im Sommer 2020 kamen einige Leaks zu einer geheimen Schrotflinte mit Namen Duality auf (via Twitter)

Die sollte laut Leak über 2 verschiedene Feuermodi verfügen: Aus der Hüfte feuert ihr eine Schrotladung, zielt ihr, feuert ihr ein Slug-Geschoss wie bei der Chaperone

Angesichts dieser Infos schließen die Hüter daher darauf, das das wir auf dem Bild die exotische Schrotflinte Dualität sehen. Bedenkt jedoch, dass es sich hier keinesfalls um offizielle Informationen von Bungie handelt und es auch eine andere Waffe sein könnte.

Woher soll man die Items bekommen? Die Detektive unter den Hütern sind sich nicht einig, aus welcher Quelle ihr die Waffe und auch die Rüstungen in Beyond Light erhalten sollt. Zwei Theorien haben sich aber herauskristallisiert:

Es handelt sich um das Gear aus dem neuen Season Pass: Dafür spricht unter anderem die Art, wie das Bild aufgebaut ist. Das Promo-Material in vergangenen Season sah sehr ähnlich aus. Stets sah man 3 Hüter die neuen Rüstungen tragen und stolz die spezielle Season-Waffe in die Kamera halten.

Das ist Ausrüstung aus dem neuen Raid von Beyond Light: Das ein neues Raid-Exotic und spezielle Rüstungen aus der Tiefsteinkrypta kommen, ist klar. Mit Bildern oder Infos dazu hält Bungie sich aber traditionell bis zum World First Rennen zurück. Wir haben nur ein kleines Teaserbild – auf dem die Spieler aber den auffälligen Helm des Titanen wiedererkennen wollen.



Ein Promo-Bild aus Season 11 und das einzige Bild zum neuen Raid aus Beyond Light mit auffälligem Titanen-Helm

Was hat Xbox hier versehentlich gezeigt? Geht ihr auch davon aus, dass wir es hier mit der Schrotflinte Dualität zu tun haben und nun alle Waffen-Exotics aus Beyond Light kennen?

Kürzlich gab es einen weiteren Leak zu einem Bungie-Game. Der betrifft aber nicht Destiny 2, sondern die neue IP Matter. Doch ob der so stimmt, darf stark bezweifelt werden. Es klingt einfach zu schön, um wahr zu sein …

„Leak“ zum neuen Spiel von Bungie klingt wie der Traum jedes Destiny-Fans