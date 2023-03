Der heißeste Streamer zu Shootern auf Twitch probiert das neue Counter-Strike 2 – Holt sofort ein Ace im 2. Match

Der Zugang zur Beta von Counter-Strike 2 ist derzeit heiß begehrt. Twitch-Streamer Tarik Celik (27) gehört zu den Glücklichen, die bereits zocken dürfen. Und der ehemalige CS-Profi zeigte auch direkt, dass er es noch richtig drauf hat.

Was ist das für ein Streamer? Tarik war früher professioneller CS:GO-Profi und wechselte dann, wie einige seiner Kollegen, zu Valorant. Nach dem Ende seiner Profi-Karriere startete er auf Twitch so richtig durch und wurde innerhalb von 2 Jahren zu einem der meistgesehenen Streamer weltweit.

Es ist also wenig überraschend, dass Tarik zu den auserkorenen Streamern gehört, die einen begehrten Beta-Zugang für den CS:GO-Nachfolger Counter-Strike 2 erhalten haben. In seinem Stream vom 22. März legte er dann auch direkt los.

Bei Counter-Strike 2 wird es sich wohl, ähnlich wie bei Overwatch 2, um ein Upgrade des bestehenden Counter-Strike handeln. Was sich ändern wird, seht ihr bei uns im Video:

Tarik holt sich das wohl erste Ace

Was gelang Tarik? Nachdem der Streamer ein wenig an seinen Settings herumgeschraubt und einige Deathmatches hinter sich hatte, stürzte sich Tarik in seine erste richtige Partie Counter-Strike 2, allerdings noch unranked.

Mit von der Partie waren auch der CS:GO-Profi Jordan “n0thing” Gilbert und der “menschliche Aimbot” Michael “shroud” Grzesiek. Auf der ersten Map ging es allerdings noch nicht allzu heiß her, die hochkarätige Truppe versuchte erstmal, ein Gefühl für die neue Engine zu bekommen.

Das gelang Tarik wohl am schnellsten, denn bereits auf der zweiten Map legte der Streamer so richtig los: Mit zwei knackigen Kopfschüssen beseitigte der 27-Jährige die ersten CT-Spieler, bevor er Jagd auf die verbleibenden Gegner machte.

Wie reagierte der Streamer? Ganz cool. 3 weitere Headshots später erklärte Tarik lässig: “Ich hab gerade das erste ‘C-S 2’-Ace geschafft”. Sein Twitch-Kollege, der CS:GO-Profi Erik “fl0m” Flom, erinnerte ihn schnell: Es gehe nicht darum, wem das erste Ace gelingt, sondern wer zuerst ein Ace online stellen kann.

Wir haben euch einen Mitschnitt des Streams hier eingebunden:

Tatsächlich haben mittlerweile noch weitere Content Creator, darunter der englische Profi Owen “smooyacs” Butterfield, ihre jeweiligen Aces gepostet. Das hielt die Fans von Tarik aber nicht ab, ihn zu feiern und den Chat mit Ausrüfen wie “EZ ace”, “Sheeeesh” und dem beliebten “PogU”-Emote zu füllen.

Während Tarik, shroud und Co. bereits fleißig ballern, versucht der deutsche Streamer Maximilian “Trymacs” Stemmler noch, auf Twitter einen Zugang zur Beta zu erhaschen. Seine Methoden kommen dabei aber nicht so gut an, denn der 28-Jährige bettelte regelrecht um einen Key:

