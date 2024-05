Im Trailer zum neuen „Delta Force“-Shooter wird nicht ein einziger Schuss abgegeben – Fans lieben es

Die kultige Shooter-Reihe Delta Force kehrt nach über 14 Jahren mit einem neuen Ableger namens Hawk Ops zurück. Der neueste Trailer zeigt viel Landschaft und wenig Action, was Fans begeistert.

Was für ein Trailer? Der neueste Trailer von Delta Force: Hawk Ops überrascht mit einem neuen Fokus im Trailer. In diesem Trailer wird nicht einmal geschossen – wir treffen hierbei auf beeindruckende UE5-Landschaften statt auf Action. Während üblicherweise Shooter-Trailer mit einem Feuerwerk an Schüssen und Explosionen glänzen, geht Delta Force einen anderen Weg.

Hier könnt ihr den neuesten Trailer von Delta Force: Hawk Ops sehen:

Delta Force: Hawk Ops – Trailer zum neuen Shooter zeigt UE5-Landschaften statt Action Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Delta Force: Hawk Ops setzt im Trailer auf Grafik und Atmosphäre statt auf Action

Was sehen wir im Trailer? Statt hektische Gefechte und Action sehen wir ruhige Momente und detailreiche Landschaften. Der Trailer nimmt euch mit auf einen ruhigen Spaziergang durch das Spiel, dabei liegt der Fokus ganz klar auf der Grafik und Atmosphäre – was die dezente Musik unterstreicht. Die Waffe ist zwar gezogen, aber es wird im Trailer nicht ein Schuss abgefeuert.

Shooter-Fans können es kaum abwarten

Was gibt es für Reaktionen? Die Entscheidung, einen Trailer ohne actiongeladene Szenen zu veröffentlichen, zahlt sich wohl aus. Unter dem Trailer auf YouTube sammeln sich viele Kommentare.

Wir haben euch einige zusammengefasst:

Einer schreibt: Dieses Spiel ist wie eine Legende, bitte veröffentlicht es schnell, ich brauche dieses Spiel .

. Ein weiterer betont: Der Trailer sieht vielversprechend aus .

. Jemand anderes schreibt: Es ist atemberaubend!

Was erwartet mich in dem Spiel? Lange Zeit war es still um die Taktikshooter-Reihe Delta Force. Nach über 14 Jahren wird der neue Ableger Hawk Ops wohl keinesfalls so gemächlich sein wie im Trailer dargestellt. Insgesamt könnte Delte Force eine ernsthafte Konkurrenz für bestehende Shooter darstellen.

Hawk Ops soll in den 2030er-Jahren spielen und möchte eine vielseitige Spielerfahrung bieten. Neben der Singleplayer-Kampagne Black Hawk Down gibt es auch andere Spielmodi.

Darunter:

Gefährliche Einsätze: Ein kooperativer Modus, in dem Spieler in Teams von bis zu 3 Mitgliedern Missionen gemeinsam erfüllen. Dieser Modus ist ähnlich konzipiert wie in Escape from Tarkov. Das Ziel ist es, einen Extraktionspunkt zu erreichen und alle Vorräte sicherzustellen.

Ein kooperativer Modus, in dem Spieler in Teams von bis zu 3 Mitgliedern Missionen gemeinsam erfüllen. Dieser Modus ist ähnlich konzipiert wie in Escape from Tarkov. Das Ziel ist es, einen Extraktionspunkt zu erreichen und alle Vorräte sicherzustellen. Chaotischer Krieg: Ein Multiplayer-Modus mit großen Teams und Fahrzeugen, darunter Angriffsboote, Kampfpanzer, Hubschrauber und mehr. Der Modus ist von Spielen wie Battlefield inspiriert.

Fans dürfen gespannt sein, denn weitere Details werden auf dem Summer Game Fest 2024 enthüllt. Dort wird Delta Force: Hawk Ops am 7. Juni hoffentlich mehr Einblicke in das Spielgeschehen bieten. Der Shooter soll für PS5, PC und Xbox Series X und S erscheinen – und als Mobile-Version. Eine Beta ist auch geplant. Seid ihr noch weiter auf der Suche nach einem passenden Shooter für euch? Wir haben euch eine Liste mit den besten Shootern zusammengestellt: Die 25 besten Shooter 2024 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay