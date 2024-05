Hunt Showdown in der Wüste: Ein neues Spiel auf Steam setzt auf Shooter-Action mit mobilen Festungen

Beim Erkunden der Welt trefft ihr aber nicht nur auf PvE-Herausforderungen, sondern auch auf andere Spieler – ähnlich wie zum Beispiel in den Partien von Hunt: Showdown . Bekämpfen könnt ihr Feinde mit den Geschützen eures Läufers oder in guter, alter Ego-Shooter-Manier.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Etwas Vergleichbares erwartet euch auch im Spiel Sand, nur eben in einer Light-Version. Statt ganzen Städten steuert ihr deutlich handlichere Roboter-Panzer mit vier oder sechs Beinen, die ihr selbst entwerft und die als mobile Basis fungieren. In der lebensfeindlichen Welt könnt ihr wertvolle Ressourcen und Schätze, aber auch Monumente und mysteriöse Anomalien finden.

Was muss ich zu Sand wissen? Kennt ihr den Film Mortal Engines: Krieg der Städte, an dessen Drehbuch unter anderem Peter Jackson (Herr-der-Ringe-Trilogie) mitgewirkt hat? In dem (nicht wirklich empfehlenswerten) Streifen stapfen schwer befestigte Städte durch eine postapokalyptische Wüstenwelt und kämpfen um die verbleibenden Ressourcen.

Auf Steam könnt ihr euch derzeit für den Playtest von Sand anmelden. Das ist ein PvPvE-Spiel mit offener Wüstenwelt, in dem ihr auf stark befestigten Sandläufern in den Kampf zieht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to