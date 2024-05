Steam: Kingmakers lässt euch mit dem Panzer gegen Ritter kämpfen und Häuser einreißen – Der neue Trailer begeistert Fans

Kingmakers ist ein kommendes Spiel auf Steam, das seit seiner Ankündigung für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Nun ist ein neuer Trailer erschienen, der eindrucksvoll zeigt, wozu die Physik-Engine des Spiels fähig ist. Essenziell dabei: ein Panzer.

Was ist Kingmakers? Das Spiel des Entwicklers Redemption Road wurde im Februar mit einem ersten Trailer vorgestellt und begeisterte Spieler sofort.

Auch der zweite Trailer ließ einen Hype entstehen und erzielte in kurzer Zeit rund 17 Millionen Aufrufe. Das Interesse liegt vermutlich am ungewöhnlichen Spielkonzept von Kingmakers. Das Spiel vermischt nämlich mittelalterliche Schlachten mit modernen Waffen.

Es sieht ganz danach aus, als würde der Spieler aus der Gegenwart in die Vergangenheit reisen und einige schlagkräftige Waffen mitbringen. Wenn die dann auf Schwert, Lanze und Armbrust treffen, kracht es gewaltig. Das haben auch schon die bisherigen Trailer gezeigt.

Der neue legt hingegen noch eine Schippe drauf. Unter anderem fährt ein Panzer durch das mittelalterliche Szenario. Ja, richtig gelesen, ein Panzer.

Hier seht ihr den neuen Trailer:

Kingmakers zeigt seine beeindruckende Physik-Engine

Was ist im neuen Trailer zu sehen? Während der erste Trailer seine Zuschauer noch an der Nase herumführte und gemächlich begann, macht der neue keine Gefangenen. Direkt rast ein Motorrad durchs Bild, auf dem die Spielfigur sitzt. Bis an die Zähne bewaffnet, stürzt sie sich in die mittelalterliche Schlacht.

Mit dabei ist auch ein Granatenwerfer, der Teile von Gebäuden einreißt. Noch beeindruckender zeigt sich die Physik-Engine des Spiels, als plötzlich ein Panzer auftaucht und auf entfernte Burgtürme feuert. Der Schuss sitzt und das Mauerwerk bricht zusammen.

Das Gleiche blüht auch den Wohngebäuden, durch die der Panzer einfach durchfährt. Sie stürzen in sich zusammen, was schon jetzt sehr befriedigend wirkt. Immer mit dabei: Die bis zu 4.000 NPCs, die an den Schlachten teilnehmen. Auf dem Bildschirm ist also einiges los. Kingmakers könnte ein Spiel werden, das die PC-Hardware ordentlich beansprucht.

Wie kommt der Trailer bei den Fans an? Das Konzept von Kingmakers scheint die Community weiterhin zu überzeugen. Im Fokus steht dieses Mal vor allem die gezeigte Zerstörung im Spiel.

Unter dem Trailer auf YouTube melden sich die Spieler zu Wort:

„Bessere Zerstörung als in Battlefield“, schreibt der User @TobiNoFrAg.

„Allein mit dem Abrams (Panzer) ist man eine Ein-Mann-Armee“, findet @countdankula2081.

„Historisch akkurat“, schreibt @user-hx5bx1lg9w augenzwinkernd.

„Ich hoffe, es kommt bald eine Demo“, meint @dmxdxl.

„Bitte, bringt es auf die Konsole“, bettelt hingegen @vaultveteran3368.

Denn Kingmakers ist bislang nur für den PC angekündigt und erscheint dort auf Steam. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung gibt es bislang nicht.

Aber noch 2024 soll es so weit sein, und das Spiel erscheint zunächst im Early Access. Freut ihr euch auf Kingmakers? Habt ihr spezielle Wünsche an das Spiel? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer das Mittelalter liebt, aber anstatt Zerstörung lieber sein eigenes Dorf aufbaut, sollte hingegen einen Blick auf Manor Lords werfen.