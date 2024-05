Escape from Tarkov: Gefeierter Shooter macht schlimme Situation noch schlimmer

Elden Ring hat einen neuen Story-Trailer zu „Shadow of the Erdtree” gezeigt. Der DLC kommt am 21. Juni 2024.

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Das Problem für Escape from Tarkov ist, dass sie es sich gerade mit vielen ihrer Spieler verdorben haben, während gerade andere Spiele herausgekommen, die ihnen ihre Spieler streitig machen wollen. So sorgt ein neuer Shooter auf Steam für viel Aufsehen: Gray Zone Warfare hat schon am ersten Tag 66.000 Spieler auf Steam, doch wie sehen die ersten Reviews aus?

Der Extraction-Shooter „Escape from Tarkov” hat über Jahre viele Sympathien gewonnen. Der Shooter aus Russland galt als harte, coole Indie-Variante zu westlichen Mainstream-Shootern wie Battlefield oder Call of Duty. Das ändert sich 2024: Nach einem Fehler scheint man es einfach nicht hinzukriegen, für bessere Stimmung zu sorgen.

