Dead by Daylight leakt neuen, weiblichen Killer – Und die ist wohl sexy

Der neue Killer in Dead by Daylight wurde geleakt. Wir zeigen euch, was wir zu der mysteriösen Dame bereits wissen.

Dead by Daylight ist in der Community vor allem für zwei Dinge bekannt: Kuriose Bugs mit verdammt lustigen Auswirkungen und Leaks, die schon vorab viel zu viel aus der Zukunft des Spiels verraten. Beides häuft sich in den letzten Wochen wieder und jetzt gibt es erste Hinweise auf neue Killer.

Einer davon wird ganz absichtlich Stück für Stück angeteasert, der andere wurde wohl von Mitarbeitern geleakt.

Was wird angeteasert? Seit einigen Tagen versteckt Dead by Daylight kleine Hinweise im Code der Website. Der Twitter-Account „DBD-Leaks“ hatte dabei schon die folgenden Hinweise gefunden:

alet

ckch

blae

In die richtige Reihenfolge gebracht ergibt das „The Black Vale“.

„The Black Vale“ ist eine Geheimorganisation, die in mehreren Story-Texten von Dead by Daylight auftaucht. Das ist ein Kult aus Leuten in schwarzen Roben, die in mehreren Realitäten versuchen, die Menschheit auf die nächste Stufe des Seins zu heben. Sie werden etwa in der Hintergrundgeschichte von Elodie Rakoto erwähnt. Sie waren auch maßgeblich an der Erschaffung von Victor und Charlotte, dem Killer „Die Zwillinge“, beteiligt.

Dazu wurde aber auch noch ein Bild vom neuen Killer geleakt. Das ist offenbar eine Frau, die – für Dead-by-Daylight-Verhältnisse – noch ziemlich gut aussieht. Lediglich ihre Arme erwecken den Eindruck, dass man ihr vielleicht nicht die Hand schütteln möchte.

Ein erstes Bild vom neuen Killer. Bildquelle: reddit.com/r/deadbydaylight

Perks und Fähigkeiten sind dahingegen noch komplett unbekannt.

Die Vermutung ist nahe, dass es sich um eine Anführerin des Kultes „The Black Vale“ handelt – mehr dazu gibt es sicher in den kommenden Tagen.

Der kommende Überlebende sieht übrigens auch verdächtig nach dem wohl bekanntesten DbD-Streamer Otzdarva aus – was auch einigen Community-Mitgliedern aufgefallen ist:

Nächstes Kapitel wohl auch geleakt: The Conjuring

Was wurde noch geleakt? Abgesehen davon wurden auch ein paar kommende Assets geleakt – also verschiedene Objekte, die im Spiel herumstehen. Die gehören zu einer Karte, die wohl erst mit Kapitel 23 erscheint – das wäre das übernächste Kapitel und vermutlich für Februar 2022 geplant. Die Assets legen die Vermutung nahe, dass Kapitel 23 eine Kooperation mit dem Franchise „The Conjuring“ ist, im Deutschen auch bekannt als „Die Heimsuchung“.

Das ist ein noch recht neues Horror-Franchise, das seit 2013 schon viele Filmableger bekommen hat – die „Anabelle“-Filme oder auch „The Nun“ gehören ebenfalls zu diesem Universum.

Wer der Killer und Überlebende hier sein könnte, ist allerdings noch nicht bekannt. Ob der zweite Leak sich als zutreffend herausstellt, werden wir wohl erst gegen Anfang 2022 erfahren.

Community ist begeistert: Die Reddit-Community von Dead by Daylight hat eine etwas „schwierige“ Vergangenheit, wenn es um attraktive Killer geht. Immerhin wurde auch der K-Pop-Killer „Trickster“ direkt zum Sex-Symbol ausgerufen und war innerhalb der ersten Tage nach Ankündigung Inspiration für zahlreiche Fan-Arts, die man vielleicht gar nicht so genau sehen will.

Es ist davon auszugehen, dass der neue Killer einen ähnlichen Hype auslösen wird – bei dem man entsprechende Subreddits vielleicht für eine Weile meiden sollte.