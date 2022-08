Dead by Daylight: Killer campen zu hart! Die Entwickler greifen ein

Dead by Daylight will das Campen und Tunneln angehen und hilft den Überlebenden. Die kriegen einen dicken Buff und entkommen nun leichter.

Dass sich Überlebende und Killer in Dead by Daylight permanent gegenseitig vorwerfen, die jeweils andere Seite würde total unfair spielen und sei viel zu stark, ist inzwischen ein alter Hut – das kriegt man aus den Spielerinnen und Spielern auch wohl nicht mehr raus.

Doch zumindest in einem Punkt stimmen die Entwickler den Überlebenden zu, aktuell wird zu viel gecampt. Um das zu erschweren, will man den Überlebenden mehr Möglichkeiten an die Hand geben.

Campen wird schwieriger und lohnt sich nicht mehr

Ein Kritikpunkt, den man oft hört, ist der Vorwurf, dass Killer viel zu oft campen oder tunneln. Das ist zwar vor allem in den niedrigeren MMR-Bereichen ein Problem, führt dort aber häufig zu Frust und Ärger. Daher gibt es einige Änderungen.

Was ist „Campen“ und „Tunneln“?

Als „Campen“ bezeichnet man es, wenn ein Killer den direkten Bereich um den Haken nicht verlässt, während ein Überlebender dort aufgehangen ist. Hier gibt es unterschiedliche Abstufungen. So betrachtet man es in aller Regel nicht mehr als toxisches Campen, wenn bereits die „Endgame Collapse“ begonnen hat oder mehrere Überlebende unmittelbar in der Nähe sind.



Als „Tunneln“ bezeichnet man es, wenn der Killer einen speziellen Überlebenden immer wieder jagt, bis dieser möglichst früh ganz ausscheidet – der Killer hat dann einen „Tunnelblick“ auf diesen Überlebenden, daher wird das Opfer „getunnelt“.



Mit dem Release von Patch 6.2.0, also dem „Resident Evil: Project W“-Kapitel, wird der Bonus nach dem Retten eines Überlebenden erhöht. Anstatt nur für 4 Sekunden nach der Rettung einen Speedboost und 7 % und den „Ausdauer“-Buff zu haben, wird dieser nun massiv verstärkt. Künftig gilt für gerade vom Haken gerettete Spieler:

Überlebende bewegen sich für 10 Sekunden 10 % schneller, also mit 110 % Bewegungsgeschwindigkeit.

Überlebende haben 10 Sekunden nach der Rettung den Ausdauer-Buff, gehen also nicht sofort mit einem Schlag zu Boden.

Mit 10 Sekunden Zeit sollte es jedem Überlebenden möglich sein, eine rettende Palette oder ein Fenster zu erreichen, um wertvolle Sekunden gutzumachen und noch einmal die Flucht zu versuchen.

Wie bisher gilt jedoch, dass der Ausdauer-Buff verschwindet, wenn man eine verdächtige Aktion unternimmt – also heilt, einen Generator repariert, ein Totem läutert und so weiter.

Hat es sich schon bald ausgecampt?

Änderungen an den Blutpunkten

Eine zweite, große Änderung dürfte alle freuen, die mit der neuen Verteilung von Blutpunkten unzufrieden sind. Dead by Daylight hatte vor Kurzem erst das Fortschrittssystem drastisch überarbeitet, sodass man Perks nun über das Prestige-System freischaltet. Damit sich das Ganze noch etwas lohnender anfühlt, werden jetzt die Kosten für Objekte im Blutnetz drastisch reduziert. Im Schnitt geht es um satte 33 % nach unten, sodass ihr künftig viel mehr für eure Blutpunkte erhaltet als bisher.

Die genauen Änderungen entnehmt ihr dieser Tabelle:

Seltenheit Alter Preis Preis in 6.2.0 Event 3.000 2.000 Gewöhnlich 3.000 2.000 Ungewöhnlich 4.000 2.500 Selten 5.000 3.250 Sehr Selten 6.000 4.000 Ultra Selten 7.000 5.000 Hier seht ihr die alten und neuen Preise für Items unterschiedlicher Seltenheitsstufen.

Die Entwickler haben sich zu diesem Schritt entschieden (anstatt einer Erhöhung des Blutpunkte-Gewinns), da dann automatisch Blutpunkte aus allen Quellen – Matches, Events, Opfergaben, Quests, tägliche Missionen – mehr wert sind.

Troll-Perk wird nach PTB abgeschwächt

Vor einigen Tagen hatten wir über den Perk „Reassurance“ berichtet, der als „Anti-Camper-Perk“ bezeichnet wird. Tatsächlich war es damit möglich, die Dauer einer Person am Haken unendlich zu verlängern, sodass der Killer niemals seinen Kill bekommt. Doch gleichzeitig war damit auch etwas anderes möglich – man konnte seine Mitspieler trollen.

Überlebende waren in der Lage, andere Überlebende mittels des Perks unendlich lang am Haken zu halten, sodass diese Spieler auch gegen ihre Willen im Spiel „festgehalten“ werden konnten. Da das auf dem Testserver frühzeitig entdeckt wurde, führen die Entwickler nun einige Änderungen ein. Mittels „Reassurance“ ist es künftig nur noch möglich, die Dauer pro Hakenphase einmal zu verlängern.

Mehrere Spieler können ihren Effekt zwar addieren, aber nach 90 zusätzlichen Sekunden ist Schluss. Damit entfaltet der Perk noch immer eine extrem starke Wirkung und kann bis zu 2 zusätzliche Generatoren ausmachen, aber man kann keinen Spieler mehr gegen seinen Willen „am Haken halten“.

Ein genaues Release-Datum für das Kapitel gibt es noch nicht, doch die Entwickler sprechen von „den kommenden Wochen“ – es dauert also nicht mehr lange, bis ihr diese Verbesserungen und den neuen Killer Mastermind mit seinem grausamen Mori zu sehen bekommt.