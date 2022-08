Dead by Daylight bringt einen perfekten Perk gegen Camper

Camping ist in Dead by Daylight ein Problem – zumindest für einen Teil der Spieler. Ein Perk könnte Campern nun den Spaß ruinieren.

Wenn man sich die Probleme von Dead by Daylight anschaut, dann gibt es eine Handvoll Dinge, die immer wieder von der Community genannt werden. „Killer sind zu stark“ und „Überlebende sind zu stark“ sind dabei die größten Dauerbrenner, doch dicht gefolgt kommen darauf bereits andere Punkte. Das „Tunneln“ und „Campen“ wird häufig kritisiert, vor allem im niedrigeren Skillrating-Bereich.

Im nächsten Patch bringt Dead by Daylight einen Perk, mit dem es Campern deutlich erschwert wird, wenn es kompetente Team-Mitglieder gibt. Denn die Zeit am Haken kann eine schier endlose Zeit verlängert werden.

Was ist Campen in Dead by Daylight? Als Campen bezeichnet man es in Dead by Daylight, wenn der Killer einen Überlebenden an einen Haken aufhängt und dann den direkten Bereich des Hakens nicht verlässt – er wartet also einfach darauf, dass der Überlebende langsam stirbt und macht eine Rettung durch andere Überlebende schwierig bis unmöglich.

Campen ist dabei nicht verboten, sondern durchaus eine valide Strategie des Killers, die vom Spiel aber in geringem Maße bestraft wird. Killer verlieren Teile ihrer Sieg-Punkte, wenn sie sich zu nah an einem hängenden Überlebenden befinden, obwohl kein anderer Überlebender in der Nähe ist.

Warum ist Campen so negativ? Camping wird ganz allgemein als Spielspaß-Killer in Dead by Daylight angesehen – zumindest für die Überlebenden. Der am Haken befindliche Spieler hat nämlich keine Chance, weiterhin richtig am Spiel teilzunehmen und muss verzweifelt darauf warten, dass sein Lebensbalken sich leert, ohne noch etwas unternehmen zu können.

Zwar kann der Überlebende am Haken diesen Prozess beschleunigen und sich schneller selbst töten, behindert damit aber alle anderen Überlebenden, da der Killer noch schneller belohnt wird und früher wieder auf die Jagd gehen kann.

Wie geht man mit Campern um? Bisher gibt es einige Strategien, was Überlebende gegen Camper tun können. Die zumeist als „korrekt“ angesehen Variante ist es, den becampten Überlebenden schlicht zu ignorieren und in der Zeit einfach Generatoren zu reparieren. Wenn alle 3 anderen Überlebenden das machen, dann werden in der Zeit, in denen der 4. Überlebende stirbt, mindestens 3 Generatoren fertig und ein weiterer schon begonnen.

Die zweite Möglichkeit ist riskanter und benötigt ein gutes Team sowie eingespielte Verbündete, die gleichzeitig den Rettungsversuch starten und gegenseitig „Schläge abfangen“. Das ist ohne Kommunikation aber nur schwer möglich und eignet sich daher kaum für Solo-Spieler, die nicht im Voice-Chat mit ihren Kollegen sind.

Was kommt nun für ein Perk? Dank einiger Leaks im Subreddit von Dead by Daylight sind bereits die kommenden Perks des nächsten „Resident Evil“-DLCs bekannt, der auch den neuen Killer Wesker bringt. Der DLC bringt gleich zwei neue Überlebende, also 6 neue Perks. Der wohl mit Abstand interessanteste Perk ist dabei von Rebecca Chambers und trägt den Namen „Reassurance“:

Wenn du innerhalb von 6 Metern um einen aufgehangenen Überlebenden bist, drücke die Aktive-Fähigkeit-Taste, um ihren Opfer-Prozess für 30 Sekunden zu pausieren. Wenn der Überlebende bereits in der zweiten Opfer-Phase ist, setzen in dieser Zeit auch die Skill-Checks aus, die der Überlebende normalerweise bewältigen müsste. Reassurance hat eine Abklingzeit von 40 Sekunden.

Was für Auswirkungen hat dieser Perk? Auch, wenn es beim ersten Lesen nur wie ein „Tropfen auf dem heißen Stein“ wirkt, dürften die Auswirkungen von Reassurance ziemlich drastisch sein. Je nachdem, ob die Abklingzeit direkt bei Aktivierung oder erst nach Ablauf der Wirkungsdauer beginnt, können ein oder zwei andere Überlebende den Verbündeten am Haken unendlich lange am Leben halten.

Im schlechtesten Fall kann ein Charakter mit Reassurance die Dauer des Opfer-Prozesses von 120 Sekunden auf 180 Sekunden erhöhen, falls die Abklingzeit erst nach Ende der Wirkdauer beginnt. Sollte die Abklingzeit sofort beginnen, steigt diese Dauer auf satte 450 Sekunden – also auf über 7 Minuten.

Selbst im ungünstigsten Fall könnten zwei Überlebende die Dauer garantiert auf 7 Minuten ausweiten.

Das ist genügend Zeit, damit ein einzelner Überlebender 4 Generatoren alleine repariert.

Natürlich wird auch dieser Perk kein Allheilmittel gegen Camping sein, doch dürfte er bei korrekter Verwendung den Campern recht schnell deutlich machen, dass es viel effizienter ist, einfach andere Überlebende zu suchen, als die ganze Zeit den einen Überlebenden am Haken zu beobachten – andernfalls darf er sich auf ein sehr langes, sehr langweiliges Spiel einstellen, bei dem er viele Minuten lang damit verbringt, darauf zu warten, dass sein Opfer am Haken stirbt. Auch, wenn das gute Überlebende benötigt, die immer wieder nah rankommen.

Was haltet ihr von diesem neuen Perk? Eine coole Möglichkeit, um Campern ordentlich die Tour zu vermiesen? Oder braucht es eine radikalere Lösung von den Entwicklern?