Die neue Überlebende in Dead by Daylight ist bekannt. Die kann zaubern, denn sie ist eine waschechte, moderne Hexe!

Das letzte Kapitel von Dead by Daylight fiel ein bisschen mau aus. Das liegt daran, dass es lediglich den neuen Killer Pinhead, aber keinen neuen Überlebenden enthielt. Jetzt reichen die Entwickler das nach und kündigen das kleine Kapitel „The Hour of the Witch“ an. Der Inhalt: Eine neue Überlebende, die eine waschechte Hexe ist! Wir verraten, was Mikaela Reid alles kann.

Was kann Mikaela Reid? Wie alle Überlebenden, kommt auch Mikaela Reid mit 3 eigenen Perks daher. Sie ist die erste Überlebende, die sogenannte „Boon-Totems“ erschaffen kann. Damit macht sie aus inaktiven Totems positive Buffs für die Überlebenden, die sich in der Nähe der Totems aufhalten. Wie üblich können die Perks anfänglich nur auf Mikaela gespielt werden, ihr könnt sie aber über das Blutnetz für alle anderen Überlebenden freischalten. Im Detail sind das:

Clairvoyance: Die Fähigkeit aktiviert sich, wann immer der Überlebende ein Totem läutert. Wenn der Überlebende keinen Gegenstand in der Hand hält, kann Clairvoyance mit der „Aktive-Fähigkeit-Taste“ benutzt werden um bis zu 8 / 9 / 10 Sekunden lang sämtliche Ausgangstore, Generatoren, Haken und Kisten innerhalb eines 64-Meter-Radius zu sehen.

Die Fähigkeit aktiviert sich, wann immer der Überlebende ein Totem läutert. Wenn der Überlebende keinen Gegenstand in der Hand hält, kann Clairvoyance mit der „Aktive-Fähigkeit-Taste“ benutzt werden um bis zu 8 / 9 / 10 Sekunden lang sämtliche Ausgangstore, Generatoren, Haken und Kisten innerhalb eines 64-Meter-Radius zu sehen. Boon: Circle of Healing: Der Überlebende kann ein glanzloses Totem (Dull Totem) segnen, um es in ein Segens-Totem zu verwandeln. Leise Klänge sind in einem Radius von 28 Metern zu hören. Überlebende in einem Radius von 28 Meter erhalten einen Bonus von 90 % / 95 % / 100 % auf die Heilgeschwindigkeit. Überlebende im Radius des Totems können sich selbst heilen, auch ohne ein Medi-Kit.

Es kann immer nur ein Totem zeitgleich pro Überlebendem zu einem Segens-Totem gemacht werden. Dieses Totem vereint alle Segens-Perks des Überlebenden in sich.

Der Überlebende kann ein glanzloses Totem (Dull Totem) segnen, um es in ein Segens-Totem zu verwandeln. Leise Klänge sind in einem Radius von 28 Metern zu hören. Überlebende in einem Radius von 28 Meter erhalten einen Bonus von 90 % / 95 % / 100 % auf die Heilgeschwindigkeit. Überlebende im Radius des Totems können sich selbst heilen, auch ohne ein Medi-Kit. Es kann immer nur ein Totem zeitgleich pro Überlebendem zu einem Segens-Totem gemacht werden. Dieses Totem vereint alle Segens-Perks des Überlebenden in sich. Boon: Shadow Step: Der Überlebende kann ein glanzloses Totem (Dull Totem) segnen, um es in ein Segens-Totem zu verwandeln. Leise Klänge sind in einem Radius von 28 Metern zu hören. Überlebende innerhalb des Radius hinterlassen keine Kratzspuren und ihre Aura wird niemals offenbart. Wenn ein Überlebender den Radius verlässt, bleibt der Effekt für weitere 2 / 3 / 4 Sekunden bestehen.

Es kann immer nur ein Totem zeitgleich pro Überlebendem zu einem Segens-Totem gemacht werden. Dieses Totem vereint alle Segens-Perks des Überlebenden in sich.

Bedenkt bei diesen Perks bitte, dass es sich noch um Angaben vom PTR handelt. Bis zum Release könnten sich die Perks noch ändern.

Was ist die Geschichte von Mikaela Reid? Mikaela ist eine „moderne“ Hexe, die sich schon immer für Horrorgeschichten interessiert hat und es liebte, diese zu erzählen. Im Laufe der Jahre las sie Leuten die Zukunft, erschuf aus Kräutern eigene Seifen und Salben und baute sich so ihren Lebensunterhalt auf. Bei einem großen Halloween-Festival sollte sie ihre gruselige Geschichte vorstellen. Doch während sie diese Geschichte schrieb, wurde sie bereits von Albträumen geplagt – von spinnenartigen Klauen und einer Kreatur, die sie eine Kellertreppe hinabschleift, bevor ein spitzer Haken sich durch ihre Brust bohrte.

Am Tag der großen Geschichte endet sie ihr Werk damit, dass sie in den Himmel zeigte und erklärte, dass keine Dunkelheit dem Licht wirklich überlegen sei. Die Zuschauer dachten, der Nebel, der sie daraufhin verschlang, wäre ein Zaubertrick gewesen – doch Mikaela sah man niemals wieder.

Wann erscheint die Überlebende? Ein konkretes Release-Datum für Mikaela Reid gibt es noch nicht. Da sich ihre ganze Thematik allerdings rund um Hexen und somit auch Halloween dreht, dürfte ein Release gegen Mitte oder Ende Oktober als ziemlich wahrscheinlich gelten. Vermutlich wird hier der 19. Oktober als Release anvisiert.

Da werden so einige Überlebende sicher ihren Main-Charakter wechseln.

Was haltet ihr von Mikaela Reid, ihrem Design und ihren Fähigkeiten?