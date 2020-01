Dead by Daylight: Das dürfte die coolste Rettungsaktion aller Zeiten sein

In Dead by Daylight gibt es viele Möglichkeiten, seinen Teamkollegen zu helfen. Doch so überrascht war der Killer sicher noch nie.

Auch wenn das Zusammenspiel der Überlebenden in Dead by Daylight nicht unbedingt ein Muss ist, erhöht es die Chance einer geglückten Flucht der meisten Spieler doch drastisch. Dafür ist es notwendig, seine Mitspieler vor Gefahren zu schützen und vor dem Killer zu retten. Zumeist geschieht das, indem man einen Überlebenden vom Haken rettet. Alternativ können Überlebenden sich aber auch heldenhaft in den Schlag des Killers werfen, um selbst einen Treffer abzufangen.

Doch auch das ist nicht so cool wie diese Aktion:

Was ist da passiert? Die Szene geschieht auf der Karte Hawkins Underground Lab. Beim Generator im Raum mit dem Riss geht Claudette zu Boden. Anstatt sie aufzuheben, entscheidet sich der Killer aber, die andere Überlebende zu verfolgen. Diese springt auf eine tiefere Position und flieht durch ein offenes Fenster. Der Killer will ihr nachsteigen, doch genau in dem Augenblick fällt die am Boden liegende Claudette von oben auf den Killer. Anstatt mit der Leertaste nun durchs Fenster zu steigen, hebt der Killer die Claudette auf und bricht dadurch die Verfolgungsjagd ab. Doch damit nicht genug – Claudette kann sich sofort wieder befreien, wodurch beide Überlebende vorerst in Sicherheit sind.

Wenn ihr mal was Neues in Dead by Daylight probieren wollt, versucht doch diese Perk-Kombinationen!

Warum ist das so genial? In dem Clip stimmt einfach alles. Nicht nur ist das Timing des „Herunterfallens“ auf die Sekunde genau, um den Killer zum Aufheben der Claudette zu zwingen. Auch der Umstand, dass sie noch Entscheidungsschlag (Decisive Strike) aktiv hat und sich damit sofort nach dem Aufheben wieder befreien kann, ist grandios. Dadurch gelingt es Claudette noch einige Meter gutzumachen, selbst durch das Fenster zu fliehen und den Killer wohl ziemlich erbost zurückzulassen.

Sind euch auch schon einmal so geniale Rettungsaktionen passiert, in denen einfach alles gestimmt hat?

