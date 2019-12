Fieser AFK-Killer ist der Schrecken in Dead by Daylight

Vor einem AFK-Killer braucht man in Dead by Daylight keine Angst zu haben? Oh doch! Dieser Michael Myers verbreitet Angst und Schrecken.

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Spiel, bei dem ein Killer gegen vier Überlebende antritt. Im Regelfall ist das ein umfangreiches „Katz- und Mausspiel“, das sich über mehrere Minuten zieht. Wenn ein Killer sich jedoch mal nicht an die Regeln hält und mit dem bekannten Gameplay bricht, dann entstehen richtig lustige und bitterböse Szenen dabei.

Was ist passiert? Im Subreddit von Dead by Daylight hat der Nutzer illum1nati11 einen Zusammenschnitt seiner Erlebnisse mit dem Killer „Der Wandler“, auch bekannt als Michael Myers aus den Halloween-Filmen, veröffentlicht. Das Video geht knapp 5 Minuten und zeigt einige interessante Szenen, in denen er als vermeintlicher „AFK-Killer“ das Blatt noch wenden kann und die Überlebenden auf miese Art um die Ecke bringt.

Wie geht der Killer vor? Als Michael Myers tut der Spieler so, als wäre er schlicht afk und würde nicht an der Partie teilnehmen. Er steht nach einer Weile teilnahmslos herum. Viele Überlebende motiviert das dazu, um den Killer herumzulaufen, immer wieder in sein Sichtfeld zu gehen oder ihn zu teabaggen. Immerhin gibt es für den Rangaufstieg notwendige Punkte, wenn man sich eine Weile nah am Killer aufhält.

Was die Überlebenden zumeist nicht ahnen: Während sie vor Michael Myers herumturnen, lädt dieser einfach nebenbei seine Fähigkeit auf, bis er kurz vor „Evil Within 3“ steht. Hat er das erreicht, kann er Spieler mit einem Schlag zu Boden schicken und ist extrem schnell. Zusätzlich hat er noch Addons dabei, mit denen er die Überlebenden einfach aus dem Lauf greifen und an Ort und Stelle ermorden kann. Wie das aussieht, zeigt dann dieser Clip:

Doch damit endet die Grausamkeit noch nicht. Illum1nati11 zeigt weitere Builds, mit denen er die Spieler dann in Verzweiflung treibt. Mit „Insidious“ wartet er etwa am Ausgang, um Überlebende im letzten Augenblick vor dem rettenden Tor hinzurichten. Oder er nutzt „Bloodwarden“ um den Ausgang zu verschließen und die Überlebenden dann kriechen zu lassen, bis der Timer der End Game Collapse sie tötet.

Community nennt das Kunstwerk: Die Spieler von Dead by Daylight sind vom Schnitt des Videos und dem Vorgehen begeistert. Sie bezeichnen das Ganze als „Kunstwerk“, nennen den Erschaffer aber auch einen „wunderbaren Sadisten“.

Wenn ihr in Dead by Daylight also einem Killer begegnet, der vermeintlich afk ist – seid auf der Hut. Vielleicht sitzt er am Ende doch am längeren Hebel.