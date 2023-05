Dead by Daylight hat seit Jahren ein Problem mit Campern – Präsentiert endlich die Lösung

Camper in Dead by Daylight rauben vielen den Spielspaß. Nach Jahren haben das auch die Entwickler eingesehen – und stellen jetzt große Verbesserung vor.

Im Horror-Spiel Dead by Daylight versuchen vier Überlebende einem Killer zu entgehen, der wiederum alle Überlebenden töten will. Doch das bedeutet nicht immer Spaß für beide Seiten. Denn manche Killer greifen zu recht langweiligen Methoden und „campen“, sobald sie ihr Opfer haben. Das ruiniert den Spielspaß von allen Beteiligten. Etwas, das nun auch die Entwickler einsehen und endlich ein „Anti-Camping“-System einführen.

Was ist das Problem am Camping? Manche Killer verbleiben am Haken, sobald sie einen Überlebenden aufgehangen haben. Oft stehen sie in unmittelbarer Umgebung oder starren dem Opfer sogar aus nächster Nähe direkt ins Gesicht – dann spricht man vom „Face Camping“.

Camping zwingt die Überlebenden in eine schwierige Position. Sollen sie versuchen, den Überlebenden trotz Camping zu retten und dabei riskieren, dass am Ende alle sterben? Oder reparieren sie einfach stumpf Generatoren und ignorieren ihren Kameraden?

Auch wenn sich „Face Camping“ in der Regel negativ auf den Killer auswirkt, da gute Teams dann schlicht fast alle Generatoren in der Zeit reparieren, leidet der Spielspaß darunter deutlich.

Was wird geändert? Während der Feierlichkeiten rund um den 7. Geburtstag von Dead by Daylight haben die Entwickler enthüllt, wie sie gegen Camper vorgehen wollen und die Killer dazu bringen möchten, nicht länger Überlebende zu campen.

Das System funktioniert wie folgt:

Wann immer der Killer einen Überlebenden eindeutig campt, füllt sich eine Anzeige, die nur der Überlebende am Haken sehen kann. Sobald die Anzeige gefüllt ist, kann der Überlebende sich selbst vom Haken befreien – auch in der zweiten Phase der Opferung. Der Überlende erhält dann den Tempo-Buff und auch den „Borrowed Time“-Effekt, als wäre er von einem anderen Charakter gerettet worden – er kann also kurzzeitig einen Schlag einstecken.

Wenn der Killer weniger als 5 Meter entfernt ist, dann füllt sich der Balken rasant. Zwischen 5 und 10 Meter füllt sich der Balken, wenn auch nicht mehr so stark.

Ist der Killer weiter als 16 Meter entfernt, wird das System deaktiviert. Der Balken füllt sich nicht weiter.

Wogegen hilft das nicht? Das neue System hat allerdings auch ein paar Einschränkungen. So aktiviert es sich nicht oder ist deutlich schwächer, wenn der Killer sogenanntes „Proxy Camping“ betreibt. Dabei ist der Killer immer mal wieder auf größerer Distanz, schaut aber regelmäßig beim Opfer vorbei.

Das System ist außerdem drastisch verringert, wenn sich andere Überlebende in der Nähe des Hakens befinden und etwa vom Killer verfolgt werden. In dem Fall zählt das dann nicht als Camping und der Fortschrittsbalken füllt sich deutlich langsamer.

Zu guter Letzt ist das System während der „Endgame Collapse“ vollkommen deaktiviert. Dort wird der Killer nicht mehr fürs Campen bestraft – denn dort ist das häufig seine einzige Chance, überhaupt noch einen Kill für den Entitus zu sichern.

Wie steht ihr zu dieser Camping-Änderung? Die perfekte Lösung, damit das Campen eingedämmt wird? Oder ist das zu einschneidend für Killer – oder noch nicht drastisch genug?