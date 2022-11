LoL: Ein Profi spielte den damals schlechtesten Champ so gut, dass Gegner ihn wegbannen mussten

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Geschichte von Darien bestärkt somit alle Spieler, die nicht der Meta folgen und sich mit gewagten Picks ausprobieren. Ihr könnt somit euren Lieblingscharakter ausprobieren und neue Item-Builds für euren Champion nutzen. Die Hauptsache dabei ist, dass ihr Spaß am Spiel habt und weiter am Ball bleibt.

Darien schaffte es in dem Spiel mit Warwick zu dominieren und mit einer Statistik von 3/0/9 zu beenden. Nach dem Sieg gegen Millenium durfte das Team von Darien an Tag 3 gegen die „Supa Hot Crew“ antreten. Hier bannte das Team den Warwick-Pick und verwehrte somit den Power-Pick von Warwick. Nichtsdestotrotz konnte sich Gambit gegen SHC durchsetzen und mit einem Sieg aus dem Spiel gehen.

Bis auf die ultimative Fähigkeit ist der Champion also hinter seinen Gegnern her gerannt und hat diese mit automatischen Angriffen geärgert. Durch diese simple Mechanik war der Charakter nicht sehr gefragt. Im Profi-Spiel spielte er gar keine Rolle.

