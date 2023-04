CoD-Spieler sind bekannt für ihre große Klappe, Zahlen zeigen jetzt knallhart, dass nichts dahinter steckt

Mit dem Ranked-Mode von Call of Duty: Modern Warfare 2 erfüllten die Entwickler einen großen Wunsch der Community. Zum Abschluss von Season 1 steht jetzt fest, dass die meisten Spieler ihre Fähigkeiten überschätzt haben dürften.

Was ist Call of Duty Ranked? Bei Ranked-Play in Call of Duty handelt es sich um einen Ranglisten-Modus, bei dem ihr in gewerteten Partien gegen andere Spieler antretet. Dabei gelten die offiziellen Regeln der Call of Duty League. Je besser ihr dabei spielt, desto höher fällt eure Wertung aus. Ganz ähnlich wie ihr es aus anderen Shootern wie CS:GO oder Valorant kennt.

Insgesamt gibt es 7 Divisionen, von Bronze am unteren Ende der Skala bis Schillernd, beziehungsweise Top 250. Jede dieser Divisionen ist nochmal in 50 Ränge unterteilt. Wer sich also bis an die Spitze kämpfen will, hat einen langen Grind vor Augen.

Wie lange dauern die Seasons? Bisher gab es nur eine Season für den Ranked-Modus. Diese startete am 15. Februar mit dem Start von Modern Warfare Season 2 und endete heute mit dem Start von MW2 Season 3.

Treyarch, eines der Studios hinter Call of Duty, hat zum Abschluss der Season jetzt Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass die meisten Spieler ihre Fähigkeiten überschätzt haben dürften.

Call of Duty Ranked kommt bei der Community gut an, doch die meisten Spieler sind nur Mittelmaß

Der Ranked-Modus in Call of Duty ist schnell zum großen Erfolg geworden. Nicht zuletzt, weil viele Streamer und Content-Creator dort ihr Können unter Beweis stellen. Ein Großteil der Community wollte es ihnen gleichtun und sich mit den Besten messen. Kein Wunder, dass es in den Matches recht heiß hergeht. Spieler nutzen Tricks wie „snaking“, um einen Vorteil zu erhalten.

Am Ende der ersten Season dürften viele Spieler dennoch enttäuscht sein: 51,3 % von ihnen haben es nämlich nicht geschafft, über die Division Silber hinauszukommen, die ein Rating von mindestens 900 SR benötigt.

Nur 3 % aller Spieler erreichten den Rang Purpur, dieser benötigt ein Skill-Rating von mindestens 7.500 SR. An die Spitze haben es nur 1 % der Spieler geschafft. Kein Wunder, denn für die Division Schillernd braucht man mindestens 10.000 SR.

An der absoluten Weltspitze ist es einsam. Denn um zu den Top 250 der Welt zu gehören, muss man etliche Stunden im Ranked-Modus verbracht und mehr als 10.000 SR gesammelt haben. Wie sich die Spieler auf die übrigen Divisionen verteilen, könnt ihr hier im Tweet von Treyarch sehen.

We've got something for those curious about how Ranked Play's Skill Divisions were distributed in #MWII Season 02. 👀

Unter dem Tweet melden sich zahlreiche Spieler zu Wort und gratulieren sich zu ihren Erfolgen. Einige sind überrascht, wie gut sie abgeschnitten haben, andere Spieler sind wiederum enttäuscht nicht zur Spitze zu gehören.

Ich habs bis in die oberen 13,5 Prozent geschafft und das, obwohl ich über 30 und Vater bin und nebenbei noch Vollzeit arbeite. Let’s gooooo! @DanScorpion125 via Twitter

Viele Spieler sind aber auch motiviert und wollen in der neuen Season einen höheren Rang erreichen. So zum Beispiel Twitter-Nutzer @Bleuy2010. Dieser hat es in der vergangenen Season bis Platin geschafft und sich fest vorgenommen, als nächstes Diamant zu erreichen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Was haltet ihr vom Ranked-Modus in Call of Duty? Messt ihr euch mit den Besten der Besten? Fühlt ihr euch auch im Mittelfeld wohl? Freut ihr euch schon auf Warzone Ranked, um euch auch dort an die Spitze zu kämpfen? Lasst uns ein Kommentar da und diskutiert mit der Community.

