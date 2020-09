CoD Warzone: Glitch zeigt wohl die ersten Bilder des irren Nacht-Modus

In der Call of Duty: Warzone kommen immer mal wieder neue Modi, um das Battle Royale aufzulockern. Durch einen Glitch bekam ein Spieler wohl einen ersten Eindruck eines Nacht-Modus, den er sofort mit der Welt teilte.

Wie sehen die Bilder aus? Schon mit dem Start der Season 4 kamen nach einem Trailer Vermutungen auf, dass ein Nacht-Modus für die Call of Duty: Warzone geplant ist. Nun gibt es womöglich die ersten Bilder dazu, die der CoD-News-Account „ModernWarzone“ auf Twitter teilte:

Dazu schreiben sie: „Ein Nutzer schickte uns diese Bilder von etwas, das so aussieht wie ein erster Blick auf den Nachtmodus der Warzone. Wir lassen euch selbst entscheiden, ob die Bilder fake oder echt sind. Die Bilder stammen nicht aus internen Quellen oder den Daten.“

Zu sehen ist die Start-Szene eines BR-Matches in der Warzone, wahrscheinlich ein Duo-Match. Allerdings sind die beiden Soldaten in Dunkelheit gehüllt, obwohl normalerweise ein strahlend blauer Himmel Verdansk erleuchtet.

Wie wahrscheinlich ist ein Nachtmodus? Die Chancen stehen sehr gut. Schon beim Durchwühlen der Daten des „Season 5 Realoaded“-Updates fanden Dataminer dicke Hinweise auf einen „Nightfall“-Modus. Der entsprechende Tweet des Dataminer ist bereits verschwunden, doch das Internet vergisst nicht.

Zusammen mit den neusten Erfahrungen einiger User wird ein Nacht-Modus damit durchaus wahrscheinlich. Verfolgt man die Diskussion auf Twitter zu den neuen Bildern weiter, findet man noch mehr Spieler, die bereits dieselbe merkwürdige Einstiegs-Erfahrung erlebt haben. Die Matches liefen dann übrigens ganz normal, nur der Beginn beim Absprung bietet die Nacht-Sicht:

This happened to one of my games. Guess it was a bug. Right after this animation, it went normal again.