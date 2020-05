Call of Duty: Warzone hatte eine kurze Zeit lang einen ganz besonderen Modus, der sich vom eigentlichen Warzone stark unterschieden hat. Nach nur wenigen Tagen ist er aber schon wieder verschwunden – zum Verdruss etlicher Fans.

Was ist das für ein Modus? Es geht um den Modus „BR-3er klassisch“, der mit dem Playlist-Update am Freitag, den 22. Mai, eingeführt wurde. Der klassische BR-Modus besann sich auf die Wurzeln des Battle Royale und strich dabei sämtliche Features, die Warzone besonders machen:

Vorratsstationen? Fehlanzeige, nicht im klassischen Modus!

Im klassischen Modus musstet ihr also mit den Waffen und Items spielen, die ihr gefunden habt. Loadouts oder andere wichtige Gegenstände kaufen war nicht möglich. Ebenso hieß es: Eurem Team zusehen, wenn ihr gestorben seid. Denn Wiedereinstiege sind ebenfalls entfernt worden.

Der Modus ist mittlerweile aber schon wieder verschwunden. Mit dem Playlist-Update von 26. Mai ist BR-3er klassisch entfernt worden. Er war also nur gerade einmal vier Tage lang aktiv.

Spieler mochten den Modus – Aber nicht alle

Das gefiel den Spielern: Etlichen der Fans des Modus ist es in Warzone wohl zu viel, dass dort ständig Drohnen (UAVs) und andere Killstreaks in der Luft zu finden sind. Im klassischen Modus war das nicht der Fall. Außerdem waren viele Spieler wohl glücklich, sich nicht mit den nervigen neuen Gulag-Waffen herumschlagen zu müssen.

Dazu sorgte die Abwesenheit von Perks dafür, dass sich Spieler nicht ständig irgendwo verstecken konnten. Es gab etwa keinen „Geist“-Perk, mit dem sich Spieler vor dem Herzschlag-Sensor, dem besten taktischen Item in Warzone, verstecken konnten – auch wenn der Sensor nicht nur positiv aufgefasst wird.

In einem Thread auf reddit heißt es: „Classic BR wäre wohl perfekt ohne den Herzschlagsensor und Thermal-Visiere.“ Dort widersprechen jedoch andere Spieler und sagen, der Modus sei schon perfekt. Sensoren seien nur ein Problem für Camper.

Auch MeinMMO-Leser waren von dem Modus begeistert und sind nun enttäuscht, dass er wieder gehen musste. Frank etwa meint: „Wenigstens bis Season-Ende hätte er bleiben können.“ Season 3 endet voraussichtlich am 2. Juni und Season 4 startet am 3. Juni. Was wir bereits zu Season 4 wissen, erfahrt ihr hier.

Das störte die Spieler: Allerdings gab es auch Kritik am klassischen BR. Der reddit-Nutzer objectsubjectly etwa schreibt: „Klassische BR Trios erinnern uns daran, wie langweilig reguläre BR-Modi sind.“

Ihm fehlt genau all das, was mit dem Modus aus Warzone verschwunden ist. Es gibt zwar etliche Spieler, die zustimmen, dass ihnen Warzone selbst besser gefällt, jedoch auch etliche Gegenstimmen.

Offenbar war das Echo für den klassischen Modus weitgehend positiv. Ob und wann er wiederkommen wird, können wir noch nicht sagen. Angesichts der positiven Resonanz scheint ein klassischer Modus in Zukunft zumindest nicht ausgeschlossen zu sein, zumindest zeitlich begrenzt. Bis dahin solltet ihr euch das letzte Update vor Season 4 anschauen, denn das lohnt so richtig.