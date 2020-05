Ein neues Update für Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone ist heute, am 26. Mai, erschienen. Das verändert wieder einmal die Playlist, kickt dabei etliche Modi und bringt neue dazu. Unter den neuen Modi sind zwei Fan-Lieblinge.

Was ist das für ein Update? Im heutigen Playlist-Update ändern sich viele der Spielmodi, die in den letzten Tagen verfügbar waren und die für die nächste Zeit spielbar sind. Besonders die Multiplayer-Modi von Modern Warfare bekommen mehr Futter:

Folgende Modi verschwinden:

BR-3er klassisch (Warzone)

Blutgeld Trios (Warzone)

Realismus Moshpit

Hardhat 24/7

Clean Up on Aisle 9

Neuinfiziert-Bodenkrieg

Folgende Modi kommen dazu:

Deathmatch-Herrschaft

Abwurfzone

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

Waffenspiel auf allen Feuergefecht-Maps

Beutegeld 4er (Warzone)

Das Playlist-Update ist vermutlich eines der letzten vor der kommenden Season 4. Diese startet voraussichtlich bereits in etwas mehr als einer Woche – am 3. Juni. Lest hier alles, was wir schon zu Season 4 von Modern Warfare und dem neuen Battle Pass wissen.

Beliebte Modi dazu, neuer Modus nur 4 Tage im Spiel

Diese Modi sind besonders beliebt: Die Reaktionen auf das Playlist-Update sind bisher weitgehend positiv. Besonders gut kommen bei den Spielern auf Twitter Shipment 24/7 und Shoot House 24/7 an.

Beide Maps gelten als besonders schnell und rasant, da auf relativ kleiner Fläche viele Spieler aufeinander treffen. Das führt zwar teilweise zu nervigen Spawns direkt beim Gegner, aber auch zu hitzigen Gefechten auf nächster Nähe und zu teilweise recht skurrilen Szenen, in denen Spieler hart erarbeitete Killstreaks ungenutzt verlieren.

So sieht die neue Playlist im Multiplayer aus.

Dieser Modus lebte nicht lang: Auffällig ist außerdem, dass der Modus BR-3er klassisch wieder verschwunden ist. Der neue Modus wurde erst mit dem Update am 22. Mai überhaupt für Warzone implementiert.

Die Besonderheit am Modus war, dass sämtliche Features, die für Warzone einzigartig sind, gestrichen wurden: Loadouts, Gulag, Cash und mehr. Das bedeutete auch, dass die neuen Gulag-Waffen, die bei Spielern ziemlich schlecht ankommen, dort nicht verfügbar waren.

Wer sich gerade einen kleinen Bonus sichern will und auf der PS4 spielt, sollte sich die Plus-Games für Juni 2020 anschauen. Dort ist seit heute Call of Duty: World War 2 kostenlos für Abonnenten und PS Plus schenkt euch damit 10€ Ingame-Währung für Modern Warfare und Warzone.