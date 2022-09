Sagt mal: Wie gefällt euch die Open Beta von CoD: Modern Warfare 2 bis jetzt?

Am 24. September startete die Open Beta von CoD Modern Warfare 2 auf allen Plattformen. Was ist euer erster Eindruck von dem Spiel?

Das ist CoD MW2: Am Samstagabend um 19:00 Uhr unserer Zeit eröffnet die Beta von CoD MW2 kurzzeitig ihre Pforten uneingeschränkt für alle Spieler. Bisher konnten nur die Vorbesteller und PlayStation-Spieler den neuen Shooter antesten, doch nun können alle rein und sich in dem Spiel austoben.

Die Open Beta startet für alle am Samstag, 24. September um 19:00 Uhr

Sie endet am Montag, 26. September, 19:00 Uhr

Alle interessierten Spieler können das Game also 48 Stunden lang frei ausprobieren. Die Beta bietet neue Multiplayer-Modi, aber auch alte, die den Fans des Shooters bekannt sein werden. Dazu gehören zum Beispiel:

Der 32vs32-Modus „Ground War“ auf der Map Sarrif Bay

Neuer großer Modus Invasion

6vs6-Maps wie Fram 18 oder Valderas Museum

6vs6-Modi wie Team-Deathmatch, Knock-Out oder Prisoner Rescue

Ihr könnt euren Fortschritt in der Beta allerdings nicht behalten, denn es wird nach dem Ende einen Wipe geben. Es gibt aber ein „Reward“-System für Teilnehmer, bei dem man durch Aufleveln Belohnungen fürs fertige Spiel freischalten kann.

Wie klingt das für euch?

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt uns eure Meinung zu der Open Beta im Umfrage-Tool weiter unten verraten. Jeder hat dabei nur eine Stimme und eure Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden. Überlegt also vorher, was ihr von dem Test haltet.

CoD MW2 erscheint am 16. November 2022, ist also gar nicht mehr so weit weg. Gleichzeitig mit dem Release startet auch direkt die erste Season des Shooters.

Also erzählt mal: Habt ihr die Beta angespielt? Wie hat’s euch gefallen? Gab es Dinge, die besonders gut oder besonders schlecht waren? Oder lasst ihr lieber die Finger von dem Spiel?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!