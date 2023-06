Zehntausende Shooter-Spieler streiten über die beste Multiplayer-Map aller Zeiten – Eine miese CoD-Map soll es sein

Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich. Deswegen streiten auf Reddit zehntausende Spieler darüber, welche Multiplayer-Map die beste der Geschichte ist. Natürlich ist MeinMMO-Redakteur Maik mit der Wahl überhaupt nicht zufrieden – eine alte Map von Call of Duty: Modern Warfare.

Die letzten Tage entstand ein riesiger Thread im Gaming-Subreddit, dem drittgrößten Subreddit überhaupt. Ein User namens _Mr_Cheeks kam auf die Idee, einen Thread zu starten mit dem Namen: „Die wohl beste Multiplayer-Karte aller Zeiten …“. Darunter war nur ein Bild zu sehen:

Mein unteres, rechtes Augenlid fing direkt an zu zucken. Was soll die beste Map sein? Crash von Call of Duty 4: Modern Warfare? Und dem Thread haben beinahe 30.000 User ein Upvote verpasst? Diese miese Map mit einem der schlimmsten Sniper-Spots überhaupt?

Den Thread musste ich mir genauer ansehen und tatsächlich war es eines der interessanten Themen, die ich je auf Reddit gelesen habe. Der Kommentar mit den meisten Upvotes beruhigte mein Augenlid: „Das ist nicht einmal die beste Map in dem Spiel“.

Viele Spieler tauschen sich über die Erfahrungen und liebsten Maps aus, streiten auf freundliche Art miteinander und zwischendurch immer wieder der typische Reddit-Humor.

Irgendjemand warf etwa „Carentan“ in den Raum und plötzlich sind die Fans der US-Serie „The Office“ aufgewacht – „You are sniping on Carentan!?!?“ (via youtube.com).

Dann erhebt sich die Halo-Fraktion und gut 200 Kommentare drehen sich um die besten Maps des großen CoD-Konkurrenten früherer Tage. User DestGades schreibt: „Das ist nicht Blood Gulch.“ 3.700 Upvotes für diesen Kommentar zeigen, dass es der Xbox-Shooter wenigstens versucht hat.

Es dauert auch nicht lange, bis das erste „M M M M M M M MONSTER KILL killl kill kill……“ zu lesen ist, weil die alten „Unreal Tournament“-Spieler von „Crash“ ebenfalls ein Zucken im Auge haben. Und auch Dust II“ darf nicht fehlen – auch Spieler von CS:GO haben den Thread entdeckt.

An welche Map musstet ihr dem Lesen denken? Schreibt einen Kommentar.

Für mich persönlich ist es eine Map von Call of Duty: Modern Warfare 2 – aber das alte Spiel von 2009. Die Map „Estate“ hatte es mir angetan, die war auch Teil der traumatischen CoD-Mission „Loose Ends“.

„Estate“ hat ein großes Anwesen für spannende Nahkämpfe, weite Gebiete mit Höhenunterschieden und vielen Deckungen, was viele Taktiken ermöglichte und für jeden Spielstil etwas bot. Damals war ich miserabel in Call of Duty, trotzdem haben mir die Matches auf „Estate“ fast immer Spaß gebracht.

Ich hatte aber auch ein starkes und nettes Team.

Die letzten Jahre sind aber leider kaum neue Multiplayer-Maps dazugekommen, die wirklich in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht „Verdansk“ von Warzone, wenn wir Battle Royale mit reinnehmen. Aber ich habe auch das Gefühl, das könnte Lockdown-Nostalgie sein.