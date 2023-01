Verrückter Bug in CoD MW2 lässt Spieler fliegen – „Gimmicks wie diese machen das Spiel lustiger“

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Da wirkt es doch viel besser, wenn man sich an die vom Spiel gegebenen Möglichkeiten hält, um Spaß an CoD MW2 zu haben. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider ist beispielsweise auch Monate nach dem Release des Shooters immer noch begeistert von dem aufblasbaren Soldaten, den er liebevoll “Kumpelblase” nennt.

Mensch, alles in den Kommentaren scheint so zweiseitig zu sein. Die eine Seite hasst es, dass er betrügt. Ich stimme zu, er benutzt keine beabsichtigte Mechanik oder Funktion, er nutzt einen Fehler aus. Aber gleichzeitig scheint das verdammt lustig zu sein und ich kann niemanden dafür hassen, dass er es versucht.

Doch wie Spieler von Live-Service-Games nun mal so sind, haben sie jetzt einen weiteren Weg gefunden, um die Drohne zu nutzen: Ein am 04. Januar auf Twitter geteilter Clip zeigt, wie ein Spieler auf der Drohne stehend über die Map fliegt. Dabei streckt er seine Gegner mit einem Scharfschützengewehr nieder.

Was ist das für ein Bug? In Call of Duty Modern Warfare 2 könnt ihr eine Aufklärungsdrohne als Feldausrüstung mitnehmen. Diese Drohne könnt ihr fernsteuern und mit ihr durch die Map fliegen, um wichtige Informationen zu sammeln.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 können Spieler jetzt durch einen verrückten Bug fliegen und die Community ist sich uneinig, ob es lustig oder unfair ist.

